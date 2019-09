La promessa di Conte: «Programma condiviso entro martedì o mercoledì. Apriremo stagione di riforme»

GUARDA IL VIDEO: Politica e satira: la crisi vista dal web

Conte: guardiamo al futuro. Clima buono Pd M5S

Conte non ne parla ampiamente ma condivide l'intervento di Beppe Grillo: «Guardiamo al futuro». Tra gli appluasi di una platea decisamente friendly rivendica lo sforzo di lavorare in queste ore ad un esecutivo «di discontinuità». Necessario per aprire «un'ampia stagione riformatrice per il Paese, mettere in primo piano una visione del Paese di economia sostenibile, economia circolare.

C’è «un buon clima - ammette - M5s e Pd sono disposti a un progetto per il Paese.» Per fare «cose non stratosferiche ma che andavano fatte e non siamo riusciti a farle, e farle con la massima determinazione. È la più grande sfida».

Crisi di governo: il duello sui ministri

Io dei 5S? Inappropriato

Riconosce la forte vicinanza al movimento che ha votato, ammette, «alle ultime elezioni perchè ero stato indicato come ministro» ma puntualizza «è inappropriato definirmi M5S, non sono iscritto al movimento

non partecipo alle riunioni del gruppo dirigente politico, non ho mai incontrato i gruppi parlamentari» e rilancia strizzando l’occhio alla base alla vigilia del voto di Rousseau che potrebbe tenersi domani « mi piacerebbe farlo per spiegare il programma». Resta il dato che «c'è molta vicinanza, li conosco da tempo, lavoro con il M5S molto bene e il Movimento mi ha designato come premier» .

(Ansa)

Patto stabilità sia adeguato a ciclo economico

Rispondendo alle domande del direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio torna subito sul programma e sul clima positivo internazionale che sembra aver accolto la sfida del governo giallo rosso: «Sto ricevendo tanti messaggi da parte dei leader che ho conosciuto in questi 14 mesi - dice Conte - in particolare tanti segni di apprezzamento. Questo fa piacere e lo considero un ottimo auspicio per avviare un'esperienza di governo in cui l'Italia può giocare da protagonista in questa nuova legislatura. Mi piacerebbe molto che l'Italia possa dare un contributo critico per adeguare il patto di stabilità al nuovo clima economico, alla nuova prospettiva economica».