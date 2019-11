La promessa di von der Leyen: «Mille miliardi per il Green New Deal europeo»

Il voto contrario della Lega

La nuova Commissione ha raccolto voti favorevoli nelle file dei popolari, dei socialisti, dei liberali (il PD, il M5S e Forza Italia hanno votato sì, la Lega no). La maggioranza è stata di 107 voti, meglio di quanto non avesse fatto la signora von der Leyen nella sua elezione in estate. Il nuovo esecutivo comunitario entra in carica in un contesto delicatissimo. Non gode di una maggioranza chiara e tutti gli osservatori si aspettano perenni difficoltà nell’approvazione dei progetti di legge.

Per la prima volta, nella Commissione europea non vi sarà un rappresentante per paese membro. In procinto di lasciare l’Unione, il Regno Unito ha deciso di non inviare un proprio commissario. La scelta è controversa, e ha indotto l’esecutivo comunitario ad aprire una procedura di infrazione, ma i paesi membri hanno deciso di soprassedere, pur di permettere alla nuova Commissione di vedere la luce, sei mesi dopo le recenti elezioni europee.