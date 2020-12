Scuola, la proposta del governo: lezioni fino al 30 giugno e turni pomeridiani. Lega contraria Più risorse per personale Ata, militari impiegati per i tamponi agli studenti di Eugenio Bruno

Bus privati per assicurare il servizio pubblico. Militari per i tamponi agli studenti. Saracinesche dei negozi su dopo le 10. Scuole aperte di pomeriggio grazie a ingressi/uscite scaglionati e allungamento del calendario scolastico fino a fine giugno. Risorse aggiuntive per il personale Ata che lavorerà di pomeriggio e per il Tpl. Sono le principali linee di intervento - alcune a carico delle regioni altre sulle spalle dello Stato - previste in un documento del governo, sul tavolo della cabina di regia straordinaria sulla riapertura degli istituti scolastici per il 7 gennaio. Tutto ciò mentre la Lombardia rilancia il tema dello scaglionamento degli alunni al 50% e dal fronte sanitario arrivano nuovi appelli alla valutazione territorio per territorio.

Impegni affidati alle Autonomie

Partiamo dal documento dell’esecutivo. Al suo interno ci sono una serie di impegni a carico dei governatori. In primis sui trasporti: alle regioni viene chiesto di riorganizzare il servizio (anche attingendo ai bus turistici) tenuto conto di smart working (nel pubblico e nel privato) ulteriormente caldeggiato, aperture dei negozi posticipati e ingressi/uscite a scuola scaglionati (con il sindaco di Milano Beppe Sala che ha già detto di voler sfruttare i due turni 8-9.30).

Alla voce sanità, invece, le autonomie regionali sono chiamate a organizzare uno screening a tappeto sulla popolazione studentesca e a istituire delle unità di intervento miste per somministrare i tamponi rapidi ai sintomatici riscontrati nelle scuole e riattivare il contact tracing, grazie anche al personale militare.

Revisione dei calendari scolastici

Secondo la bozza le regioni dovranno inoltre rivedere i calendari scolastici allungandoli se necessario fino a fine giugno (tranne che in terza media e quinta superiore) così da recuperare il gap di apprendimenti generato dalla didattica a distanza. Dad che deve tornare a essere l’ultima istanza. Per evitare un nuovo diluvio di ordinanze regionali di chiusura delle scuole il documento la definisce «residuale e disposta unicamente sulla base di evidenze scientifiche condivise e verificate con i dicasteri competenti».

A sua volta, anche il governo si prepara a fare la sua parte. Ad esempio, il ministero della Salute e l’Istituto superiore di Sanità aggiorneranno i protocolli per i casi sospetti nelle scuole - sia in veste collegiale. Oltre a due promesse già nero su bianco: più risorse al fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (Mof) con cui pagare il salario accessorio al personale Ata che, in virtù delle uscite posticipate, lavorerà di pomeriggio; più fondi per i servizi di trasporto aggiuntivi.