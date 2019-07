La proposta di legge a sostegno della lettura / Digitalizzazione delle opere

I soggetti pubblici realizzano o promuovono iniziative di digitalizzazione, anche attraverso contratti e convenzioni, allo scopo di assicurare e incrementare l'accesso al patrimonio culturale, compreso quello custodito presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), e la sua libera fruizione, nel rispetto dei diritti sulle opere. Altri obiettivi sono contribuire a sostenere l'innovazione tecnologica nel settore editoriale; favorire l'utilizzo di strumenti didattici in versione digitale, nel rispetto del Piano nazionale scuola digitale. Per l'erogazione di contributi per il finanziamento delle iniziative di digitalizzazione, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, con una dotazione di un milioni dineuro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022. I requisiti e le modalità per l'accesso ai finanziamenti e per il riparto delle risorse sono stabiliti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del ministro per i Beni e le attività culturali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, sentito il “Ministero” dell'Iistruzione, dell'università e della ricerca.