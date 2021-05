La proposta di Letta: una dote per i diciottenni, pagata da 1% più ricco con la tassa di successione

1' di lettura

«Su 7 del Corriere lancio la proposta di dote per i diciottenni. Per la generazione più in crisi un aiuto concreto per studi, lavoro, casa. Per essere seri va finanziata non a debito (lo ripagherebbero loro) ma chiedendo all'1% più ricco del paese di pagarla con la tassa di successione». Così il leader Pd Enrico Letta su twitter ha rilanciato la proposta di una dote per i giovani. Per il segretario dem è necessario anche un accesso ai mutui-abitazione per chi non ha genitori in grado di fornire garanzie.

Letta: su certificati Covid Ue si arrivi presto a soluzione



Il segretario Pd è intervenuto in giornata anche sulla strategia Ue di contrasto al Covid. «Più in fretta si fa sulle regole comuni - ha detto - in tutti paesi europeo sui certificati vaccinali, meglio è per la ripresa dell'attività economica. Quindi mi sento di fare qui da Bruxelles un appello perché tutte le istituzioni lavorino il più rapidamente possibile per arrivare alla soluzione». E ha aggiunto: «Questa soluzione è necessaria per la ripresa del turismo»

«Ue blocchi over reaction Israele,via negoziati pace»



Sulla questione israelo-palestinese «dobbiamo far si che vi sia soddisfazione pacifica e di coesistenza pacifica per due ragioni, motivo per il quale i due Stati rimangono la soluzione. Motivo per il quale adesso con grande forza credo che l'Europa possa far sentire la sua voce per fermare la over reaction israeliana e arrivare ad una soluzione: il cessate il fuoco immediato e poi i negoziati per una soluzione pacifica».