La proposta del M5S: una Procura Nazionale Antievasione fiscale nei tribunali

Il coordinamento in tempo reale

Data la rapidità di investigazione - ricordano i parlamentari - che ha portato agli accertamenti in tempi brevi, «rendendo vana la possibilità di attendere eventuali prescrizioni dei reati contestati, gli indagati hanno preferito patteggiare la pena, chiudere il contenzioso con l'erario e pagare, regolarizzando le posizioni contestate e riportando in Italia le sedi fittizie all'estero e i relativi capitali. Operazioni dunque che, oltre a recuperare gettito fiscale immediato, garantiranno una regolarità fiscale anche in futuro» con la tassazione dei proventi a venire.



Gli ottimi risultati «sono riconducibili - scrivono i parlamentari - sì alle grandi competenze del personale messo a disposizione di questo “modello”, in grado di collaborare in tempo reale e scambiarsi informazioni e competenze, ma resi possibili solo dal procuratore Greco, che ne è stato l'ideatore e ne è tuttora il motore».