La proposta / Il ruolo dell’Arera nella nuova offerta

Se non si è migrati sul mercato libero, a partire da domani, come detto, scatterà l’offerta Placet in deroga con condizioni economiche e contrattuali definite dall’Arera, ma con componente fissa annuale (Pfix) individuata dal venditore stesso. Per consentire un migliore confronto tra queste condizioni economiche che saranno applicate e quelle disponibili sul mercato, l’Autorità ha pubblicato sul suo sito l’elenco dei codici offerte relative alle Placet in deroga segnalata dai venditori che hanno clienti domestici gas ancora in tutela e che sono contenuti nelle lettere inviate agli stessi utenti.



