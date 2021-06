La proposta: un indice Covid-19 per monitorare la crisi nei settori industriali

Sul fronte strettamente finanziario, da segnalare alcune emissioni obbligazionarie (statali ed industriali) che sono andate a ruba così come il boom dei depositi bancari che, in un anno, sono aumentati di 125 miliardi (l'8% in più) .

Le aree più in crisi

Sull'altro piatto della bilancia – e qui il piatto piange a dirotto - ci sono stati crolli un po' dappertutto, ma in alcuni settori in modo più marcato.È il caso del settore petrolifero che ha risentito del “blackout” dei trasporti con tanti operatori, soprattutto le compagnie aeree (l'Alitalia ne sa qualcosa …), letteralmente in panne.

E pure l'industria turistica (alberghi, bar, ristoranti, bed and breakfast) ha marciato a tre cilindri anche se con qualche eccezione come dimostrano le presenze estive in alcuni litorali della costa adriatica.

La proposta: un indice Covid-19

Molte oscillazioni, quindi, a conferma che, oltre a quelle del “coronavirus”, siamo stati attraversati anche dalle ondate di pessimismo e, nonostante tutto, da qualcuna improntata all'ottimismo. Ecco perché non sarebbe sbagliato varare, come è stato proposto, una specie di parametro finanziario 2020 che tenga conto in modo dettagliato dei riflessi nei vari settori economici dell'effetto-pandemia: l'indice Covid 19. Perché tutti continuiamo a chiederci: quando la temperatura dell'Azienda Italia potrà tornare sotto i livelli di guardia?

