La prossima pandemia? Ecco il manuale antipanico

Variabili inaspettate che caratterizzano il nostro tempo, che diversificano e ingigantiscono il rischio di contatto tra specie animali che non dovrebbero incontrarsi mai, come è successo con il pipistrello asiatico che ospitava il coronavirus che poi ha fatto il salto di specie, da animale a uomo, tramite l'uso alimentare.E quindi? Perché conoscere il proprio passato se non ci aiuta a predire il futuro? Perché dovremmo sapere tutto sui virus non demonizzandoli a priori?

Perché – come dice l'autore - dobbiamo accettare due verità difficili da digerire, cioè che anche noi siamo animali, e spesso ci comportiamo come i virus? Perché dovremmo temere in futuro quasi di più un'influenza sconosciuta che non l'ennesimo coronavirus? Perché passato e conoscenza ci possono aiutare a progettare un futuro nel quale essere pronti ad affrontare al meglio la prossima, inevitabile, pandemia. Comprendere alcuni meccanismi di base, per quanto semplificati e attraverso esempi lontani dal rigore scientifico, conoscere le esperienze fatte in passato può aiutarci ad avere gli strumenti per capire e affrontare il futuro con maggiore serenità e preparazione. Sia noi come singoli, sia i Paesi e i governi.

“Siamo tutti diversi - sottolinea Mattia Losi nel libro - eppure, da quando abbiamo iniziato a muovere i primi passi uscendo dalle caverne, non siamo mai stati così uguali. Esposti agli stessi pericoli, senza aree di salvaguardia. Dobbiamo imparare ad alzare lo sguardo verso i nuovi orizzonti che abbiamo creato”.

Come si deve comportare il genere umano in tutto questo? Tornare alla normalità del passato o costruirne una nuova? Puntare tutto sulla crescita economica o bilanciarne le esigenze con quelle della salute pubblica? Continuare a vivere come se nulla fosse e poi crollare cedendo al panico nel momento dell'emergenza, oppure prepararsi a un futuro inevitabile per affrontarlo lucidamente e con maggiori probabilità di successo?

Sono tutti dilemmi che l'autore pone al lettore, ovviamente senza poter dare una risposta; ma di una cosa l'autore del libro “La prossima pandemia” è certo: “Dobbiamo decidere rapidamente cosa fare, come farlo e in quale direzione procedere, pena il fallimento. Perché, come scriveva Seneca duemila anni fa, «Nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa a quale porto approdare»”.