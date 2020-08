La prossima vacanza si organizza su Skype con l’esperto Non è un bot ma un professionista in carne e ossa - così ribattezzato - che, con incontri a distanza e anche andando a casa del cliente, mette a punto la strategia di viaggio ideale di Sara Magro

Il Covid-19 ha cambiato abitudini di vita e colpito duramente alcuni settori dell’economia. Il turismo è uno di quelli che sta soffrendo di più.

Secondo l’Organizzazione mondiale del turismo la pandemia di Covid-19 ha causato perdite per 320 miliardi di dollari nel comparto da gennaio a maggio rispetto all'anno prima. Il numero dei turisti internazionali è crollato del 56% rispetto allo stesso periodo del 2019, che rappresenta 300 milioni di visitatori in meno e la perdita probabile di 100-120 milioni di posti di lavoro. Ci sono però figure professionali come influencer, trainer, banker senza ufficio fisso, senza orario e on demand che hanno continuato a lavorare da remoto in questi mesi.

Una nuova figura per un turismo smart

Ora, alla schiera degli moderni smart worker si aggiungono i “viagger”, esperti del settore turistico che propongono l'acquisto di vacanze con un metodo innovativo. Un modo più moderno per chiamare gli agenti di viaggio, si potrebbe semplificare. In questo caso i soci fondatori di viagger.it – Glauco Auteri, Lucia Locatelli, Augusto Odone e Diego Ricchiuti – sono partiti da un neologismo per ridefinire la figura del venditore di viaggi con un nome più accattivante e attuale, liberandosi dell'idea ormai superata dell'agente ma anche del consulente dalle parcelle salate. Anzi la prestazione, in questo caso, non si paga affatto.

Nato a gennaio 2020, viagger.it è un canale che si avvale di collaboratori esperti nel settore del turismo per offrire servizi di booking e delivery, ovvero le fasi di prenotazione e acquisto di vacanze da scegliere tra le offerte dei migliori tour operator italiani. E lo fa sul modello delle grandi corporate di servizi, come banche e assicurazioni, che vanno dal potenziale cliente e non viceversa.

«Il cambiamento - spiega Glauco Auteri, che arriva da anni nel Gruppo Uvet, leader in Italia nel business travel – consiste proprio nel modo di approcciare il cliente: non si aspetta in negozio, come in passato. Si va da lui quando e dove vuole: a casa, in palestra, al bar, la sera, il sabato e la domenica. Oppure online su Skype, rispettando le ultime norme di distanziamento». In sintesi, a parte contattare quello che diventerà il suo viagger, ed esprimere le sue esigenze, il cliente non deve fare niente.