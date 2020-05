La protesta della Madel di Codignola: impossbile controllare i familiari Il vicepresidente Sebastiani: «Assumo chi ha scritto questa norma ed è pronto a finire in carcere se un suo convivente si ammala» di Ilaria Vesentini

Chiede di non riportare il termine “tecnico” con cui definisce la norma sulla responsabilità civile e penale dell'imprenditore nel caso di contagio da Covid-19 del dipendente. E da buon romagnolo Giacomo Sebastiani, socio e vicepresidente della Madel di Cotignola, più che arrabbiarsi sorride per l’ennesima prova di inciviltà e stupidità di un Paese, «sempre a caccia di capri espiatori».

«Non abbiamo chiuso un giorno da inizio marzo a oggi e in questi due mesi nessuno dei nostri 135 dipendenti si è mai ammalato, anche perché abbiamo introdotto da subito tutte le misure di sicurezza con mascherine, guanti, sanificazione, distanziamento, blocco degli accessi a fornitori, clienti, rappresentanti. Abbiamo anche stipulato una polizza integrativa in caso di contagio da Covid-19 per tutti i nostri dipendenti e concesso lo smart working alle figure impiegatizie. E sa che è successo? Che a lavorare da casa non ci è voluto restare quasi nessuno», racconta Sebastiani.

Qualità, etica, rispetto dell'ambiente, innovazione sono parole in cui crede davvero questa azienda familiare ravennate, specializzata da 43 anni nel settore della detergenza domestica, e su cui nell'ultimo decennio ha costruito il successo nel segmento dei prodotti ecologici certificati: il marchio Winni’s è leader incontrastato di mercato tra i detergenti green in Italia, sbaragliando colossi multinazionali come Henkel, Unilever, P&G, e vale ormai la metà dei 90 milioni di euro di fatturato di Madel, con un crescita del 20% anno su anno, complici gli ingenti investimenti in pubblicità.

La fabbrica di Cotignola, nata con il Pulirapid (poi sono arrivati lo Smacchiatutto e la linea Deox, ceduta lo scorso anno) è stata recentemente raddoppiata: oggi i 60mila metri quadrati sono totalmente alimentati da fonti rinnovabili, «gli uffici sono bellissimi e le distanze di 2 metri e mezzo tra una scrivania e l’altra ci sono di deafult. Ai collaboratori abbiamo anche riconosciuto un premio di produzione di 400 euro al mese per il lavoro in questo periodo di emergenza, dove tra l’altro è esplosa la produzione di gel disinfettanti della nostra gamma Disinfekto (+35%). L'unico che si è ammalato qualche giorno sono stato io, ma era una banale influenza», dice il vicepresidente.

Un racconto ben distante dall'immagine dell'impresa “brutta e cattiva” che il legislatore intende colpire e punire dovesse un lavoratore contrarre il Coronavirus. «Io come posso sapere se il mio dipendente o sua moglie o un convivente in assoluta buona fede entrano in contatto nella loro vita privata con una persona malata? Neppure l’assicurazione che abbiamo sottoscritto per i dipendenti prevede, in caso di malattia da Covid-19, che dimostrino di aver contratto il virus lavorando». L’alternativa sarebbe sequestrare tutti in fabbrica 24 ore su 24 per controllarli a vista, «ma finirei in galera comunque», ironizza Sebastiani.

A questo punto la domande che si pone l'imprenditore è: «Sono responsabile anche se il mio dipendente si fa male cadendo in bici la domenica?». E lancia una provocazione a chi ha scritto questa norma «totalmente priva di buon senso: sono pronto ad assumerlo in azienda alle condizioni che vuole, se è pronto a mettere nero su bianco lui per primo che si accolla la responsabilità penale nel caso un suo familiare contragga il virus».

Eppure, nonostante il clima anti-industriale del Paese e le assurdità partorite da chi lo governa, Madel continua a investire nella terra d’origine: dopo due anni dalla richiesta di autorizzazione al ministero della Sanità per avviare la produzione di una nuova generazione di prodotti disinfettanti all’avanguardia contro i batteri, i vari coronavirus, le muffe e i lieviti, «ci è appena arrivato il via libera: nella vita ci vuole sempre anche un po’ di fortuna», conclude Sebastiani .