La protesta «rumorosa» nelle scuole nel ricordo di Giulia

Il silenzio che diventa rumore. Il silenzio che non basta più e lascia il posto alla rabbia. Per Giulia, per le tante, troppe donne vittime di femminicidio. E così per tutta la giornata, sulla scia del minuto di protesta nelle scuole e università italiane contro il minuto di silenzio chiesto dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, è stato data vita a flash mob, sit in improvvisati, grida dai megafoni, colpi sui banchi “per dare voce a chi non ce l’ha più”. Una rabbia che non si ferma e chiama tutti a raccolta alla manifestazione indetta da ’Non una di meno’ in occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, al Circo Massimo alle 14:30.

“Facciamo rumore e bruciamo tutto”

Da Roma a Milano, fino a Palermo: i licei e le università di Italia danno vita a “un minuto di rumore” per Giulia Cecchettin e per tutte le donne uccise dagli uomini, per ’bruciare’ il sistema che regna nella società. A rispondere al richiamo di Elena, sorella della giovane vittima che ha detto basta ai silenzi assordanti, sono i giovani. E a fare da megafono oggi è stata la Capitale. Centinaia di studenti riversati nei cortili dei licei romani si sono mobilitati per Giulia e per ogni vittima di femminicidio. Al Manara, al Morgagni, all’Orazio e al Tasso, così come al Farnesina, al Virgilio, al Talete, al Mamiani, al Kennedy e all’Albertelli, e i molti altri istituiti, i ragazzi si sono opposti al minuto di silenzio chiesto dal ministro dell’istruzione Valditara.

Le polemiche

A Roma la protesta arriva all’università, con il minuto di rumore portato degli studenti in occupazione alla Sapienza. Il ministro, dal canto suo, oggi il silenzio lo ha osservato: “Dovete rispettare i no”, ha detto Valditara all’Istituto comprensivo 46 ’Scialoja Cortese’ di Napoli. Il ministro ha poi cercato di stoppare le polemiche sulle proteste. «Gli studenti fanno bene a scendere in piazza, ma non sono d’accordo che si debba bruciare tutto - ha detto -, bisogna costruire, bisogna bruciare il male, bisogna bruciare una cultura maschilista, questo sì», ha sottolineato. Ma per gli studenti è stata la giornata della rabbia. E al nord, come a Roma, in molti licei hanno raccolto l’appello di Elena: Dal Manzoni al Tenca, dal Vittorini al Carducci, i giovani di Milano hanno ricordato che “per le sorelle uccise non basta il lutto. Giulia è una delle tante donne uccise da un bravo ragazzo”.

La protesta in Senato

Il “rumore” per Giulia è arrivato anche al Senato. Lo ha annunciato il senatore Filippo Sensi, postando un video con ragazze e ragazzi che fanno rumore a Palazzo Giustiniani, per un’iniziativa “con la presidente e la ex presidente della Commissione Femminicidio”. In Puglia però c’è chi ha caldeggiato per il 19 novembre una giornata dedicata agli uomini con volantini che rivendicavano i “diritti che gli uomini non hanno”: l’azione è stata messa a segno in alcune aule dell’Università di Bari provocando inevitabili polemiche per la coincidenza temporale con il recente femminicidio. Le proteste per Giulia però non si fermano, e verso la manifestazione nazionale contro la violenza sulle donne prevista il 25 novembre, per domani i collettivi della Statale di Milano hanno lanciato un flash mob davanti all’università, mentre a Roma i movimenti di Cambiare Rotta e Osa daranno vita a un sit in a San Lorenzo. La lotta alla violenza di genere, si inserisce in un clima già teso per le mobilitazioni studentesche a favore della Palestina. E proprio oggi il corteo organizzato dal collettivo dell’ateneo di Firenze, ha portato a cariche e momenti di tensione.

La protesta sul web

La rabbia corre sul web, dove si moltiplicano le foto di una Giulia Cecchettin sorridente alla quale vengono dedicati addii, ’ti vogliamo bene’, non fiori ma prese di posizione sulla violenza di genere. Molti ringraziano la sorella Elena, che ha fatto capire in più di un’occasione di non volersi arrendere solo al ruolo della ragazza abbattuta ma che rilancia ogni giorno proteste contro la società patriarcale. E così arrivano dalla rete i disegni che spesso possono più di mille parole: una margherita strappata e la scritta ’ti voglio’, e una margherita annaffiata e la frase ’ti amo’.