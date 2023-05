Studenti, la protesta delle tende contro il caro affitti: il precedente del 2011 a Tel Aviv

Non basta: il «popolo delle tende» si trasforma in proteste di piazza che sfiorano i 300mila manifestanti a Tel Aviv e superano i 100mila a Gerusalemme, allargandosi sia nelle dimensioni, sia nella portata di manifestazioni contro l’ascesa di povertà, disuguaglianze e il collasso di un ceto medio logorato dalla crisi finanziaria. A settembre del 2011 è la volta della «marcia del milione», un corteo che raduna quasi 500mila israeliani e diventa l’apice di proteste che si affievoliranno nei mesi, fino allo sgombero dell’accampamento che aveva resistito per mesi a Rothschild Boulevard.

L’eredità e il messaggio delle proteste

La protesta israeliana si è chiusa ufficialmente nel 2012, non senza gli strascichi di chi l’ha bollata come una manovra delle sinistre contro Netanyahu, bersagliando soprattutto la stessa Leef e il suo ruolo di «portavoce» di un’agenda imputata a strumentalizzazioni esterne. Altri volti di quella stagione sceglieranno la via della politica attiva, entrando in Parlamento pochi anni più tardi. La allora 26enne Stav Shaffir, una delle prime militanti nella protesta, è stata eletta alla Knesset in quota laburista nel 2013 e guida oggi i Verdi (HaMiflaga HaYeruka)

L’eredità del movimento non sembra essersene andata, anche perché le ragioni delle proteste si sono mantenute o esasperate nel decennio successivo. Nel giugno del 2022 sono scattate manifestazioni simili ad Haifa, quarta città del Paese, scatenando nuove marce in quella che resta la città-simbolo della spirale degli affitti: Tel Aviv, “premiata” nel 2021 come città più costosa al mondo dal Worldwide Cost of Living Survey dell’Economist Intelligence Unit. Testimonianze raccolte dai media israeliani parlano di affitti mensili oltre l’equivalente di 1.500 dollari Usa per locali di 25 metri quadri, nel vivo di una crisi inflazionistica che erode soprattutto il potere d’acquisto delle generazioni più giovani. I cortei si sono snodati ovunque, toccando anche la Rothschild Boulevard: la via dove tutto è nato, e niente si è risolto, oltre un decennio fa.

