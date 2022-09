La protesta al Villaggio Coldiretti di Milano: tra i giovani tagli in un’azienda su 4

«Le imprese giovani hanno di fatto rivoluzionato il mestiere dell'agricoltore – continua Coldiretti – impegnandosi in attività multifunzionali che con la crisi energetica scatenata dalla guerra in Ucraina sono diventate sempre più strategiche. Si va dalla produzione di energie rinnovabili per contribuire all’autosufficienza delle fonti di approvvigionamento allo sviluppo della filiera corta con la vendita diretta che abbatte i trasporti fino all'agricoltura sociale per il superamento delle diseguaglianze. Un fenomeno che rischia ora di essere messo all'angolo dall’esplosione dei costi alimentata dalla guerra, aggiungendosi ai problemi già causati dalla burocrazia, che sottrae alle aziende 100 giorni di lavoro e ostacola spesso lo stesso accesso alle risorse comunitarie».



La crisi dei consumi

Il tutto in un contesto in cui, ricordano gli agricoltori, a causa dell’aumento dell’inflazione e delle bollette più di un italiano su due taglia la spesa nel carrello a causa della crescita record dei prezzi, che ha ridotto il potere d’acquisto dei cittadini con un effetto a valanga sull’intera filiera agroalimentare che dal campo alla tavola vale 575 miliardi di euro, quasi un quarto del Pil nazionale.

Secondo i risultati di un’indagine condotta sul sito www.coldiretti.it, inoltre, il 18% dei consumatori per effetto dell'inflazionedichiara di aver ridotto la qualità degli acquisti, orientandosi verso prodotti low cost per poter ad arrivare a fine mese, mentre solo il 31% è riuscito a non modificare le abitudini di spesa.

Le 5 priorità per il Governo

Sono cinque le priorità individuate da Coldiretti e poste all’attenzione del Governo che si sta per costituire: sfruttare i fondi del Pnrr per garantire la sovranità alimentare ed energetica e ammodernare la rete logistica; istituire il Ministero dell'Agroalimentare e difendere i 35 miliardi di fondi europei oggi a rischio; no al Nutriscore, al cibo sintetico e agli accordi internazionali che penalizzano il Made in Italy; fermare l'invasione di cinghiali; realizzare un piano invasi per garantire acqua in tempi di siccità.

«Siamo qui a Milano con la prima manifestazione della nuova legislatura per ribadire che non c’è tempo da perdere e bisogna intervenire subito perché la drammatica situazione dei costi delle imprese agricole minaccia direttamente la disponibilità di prodotti per le forniture di cibo alle famiglie italiane con uno shock dal punto di vista alimentare, economico e occupazionale a livello nazionale», ha detto il presidente Ettore Prandini. «L'Italia è infatti costretta ad importare materie prime agricole a causa dei bassi compensi riconosciuti agli agricoltori – ha aggiunto –. Occorre lavorare da subito per accordi di filiera tra imprese agricole ed industriali con prezzi equi che non scendano mai sotto i costi di produzione oltre a investire per aumentare produzione e le rese dei terreni contro i cambiamenti climatici».