La protezione dei dati e il diritto umile

Un diritto che non pretende superbe primazie, ma che è solido argine allo scorrere della democrazia. E così fa da schermo protettivo alle nostre libertà, di movimento, di espressione, di circolazione.



Diritto umile e servente ? In questo senso sì! Ma non molle!



Il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali declinato dall’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea riflette il volto «dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» e della centralità della dignità della persona esaltati dalla nostra Costituzione e talvolta calpestati in ragione di proclamati interessi superiori. Per preservare questi valori è un diritto che, proprio perché è servente, serve ed è necessario. La privacy non impedisce: abilita!

Per questo i principi operativi in cui esso si declina, a partire dall’art. 5 del Regol. Europeo 2016/679 (liceità, correttezza e trasparenza, finalità, esattezza, minimizzazione, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza dei dati), gli offrono punti di riferimento ineludibili e pratici per il suo servizio.



Ineliminabili perché sono efficace portato di una sedimentazione di esperienze quasi secolari; pratici perché declinabili in funzione dei valori che sono chiamati a presidiare.



Ecco, questa è la grandezza di un diritto umile, del diritto alla protezione dei dati che, pur non applicandosi ai dati anonimi, è cosciente che la «identificabilità di una persona» (ciò che rende il dato personale appunto) dipende da tutti i mezzi «di cui il titolare del trattamento o un terzo può ragionevolmente avvalersi per identificare detta persona fisica direttamente o indirettamente», «tra cui i costi e il tempo necessario per l’identificazione…[le] tecnologie disponibili al momento del trattamento, …[e gli] sviluppi tecnologici» (considerando 26 poi riassunto nel c.d. Breyer test)