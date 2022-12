La prova del Roomba Combo j7+, il robot che aspira e lava casa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Due settimane di prova. La casa pulita tutti i giorni. Il Roomba Combo j7+ si distingue dagli altri modelli del produttore americano perché capace di aspirare e lavare in una sola passata.

Funziona grazie ad alcuni sensori posti sotto la base e a una telecamera frontale che permette di mappare le stanze e riconoscere gli ostacoli. Quando ne trova uno, ipotizziamo un gioco per bambini rimasto sotto un letto, fa una foto e la manda sull’app. Chiedendo al proprietario: è un ostacolo temporaneo o permanente? Sulla base della risposta inserirà questa informazione nella mappa, per ottimizzare il passaggio.

La polvere viene raccolta grazie a due spazzole e finisce nel serbatoio. Quando è pieno torna alla base. Per salirci la telecamera inquadra un codice QR Code sulla base. A quel punto parte l’aspirazione nel serbatoio più grande posto sopra alla base.

Dalla app si può impostare l’aspirazione oppure il lavaggio. Quest’ultimo in realtà fa contemporaneamente entrambe le operazione. Una parte del dispositivo in questo caso si solleva per poi scendere sul posteriore, come fosse una coda che spinge sul pavimento un panno. Il panno è imbevuto del liquido di pulizia fornito da Roomba che va diluito con acqua. Resta sul pavimento una patina lucida che si asciuga in fretta. Non resta bagnato.

Il risultato del lavaggio è buono. Non ottimo come sarebbe un lavaggio fatto a mano, ma buono. Con la comodità di poter essere attivato via app dall’ufficio, anche per fasi mirate di lavaggio per le diverse stanze.