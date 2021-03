La prudenza di Powell frena i listini, a Piazza Affari scattano i petroliferi Mercati cauti dopo le dichiarazioni del numero uno della Fed che non ha indicato interventi a stretto giro per frenare i rendimenti sui Treasury. Al top da due anni il greggio grazie all'accordo Opec+ per mantenere i tagli alla produzione. L’euro torna sotto 1,20 dollari, spread in rialzo a 107 punti di Enrico Miele e Andrea Fontana

Mercati cauti dopo le dichiarazioni del numero uno della Fed che non ha indicato interventi a stretto giro per frenare i rendimenti sui Treasury. Al top da due anni il greggio grazie all'accordo Opec+ per mantenere i tagli alla produzione. L'euro torna sotto 1,20 dollari, spread in rialzo a 107 punti

Seduta debole per le Borse europee che scontano la delusione seguita alle dichiarazioni del presidente della Fed, Jerome Powell, poco propenso a interventi a breve per frenare i rendimenti sui titoli di Stato Usa. A tenere a galla i listini sono banche e petroliferi. Allo stesso tempo, infatti, sta correndo ai massimi da due anni il prezzo del petrolio grazie in particolare all'accordo raggiunto tra i Paesi Opec+ per mantenere anche ad aprile i tagli alla produzione, visto che la domanda globale di energia resta al palo a causa della crisi Covid: il Brent sale a 68 dollari al barile, il Wti 65 dollari, mentre l'euro/dollaro si ritrova sotto la soglia di 1,20 dollari per la prima volta da un mese. Intanto, il calendario macro economico della giornata prevede dagli Usa il dato sui Non farm payrolls, il numero degli occupati nel mese precedente, escluso il settore agricolo. Un dato importante per valutare lo stato della ripartenza dell’economia americana.

A Piazza Affari al top i petroliferi, sale Stellantis

Piazza Affari si muove sulla parità nonostante il supporto sul FTSE MIB dei titoli petroliferi che corrono in scia ai prezzi del greggio al top da inizi 2019, con in testa Tenaris e Saipem, che ha anche annunciato un memorandum of understanding con Alboran Hydrogen per la costruzione di cinque impianti di produzione di idrogeno verde attraverso il processo di elettrolisi. In salita anche il gruppo automobilistico Stellantis che ha comunicato le condizioni per la distribuzione ai soci delle azioni Faurecia. Ancora bene Telecom Italia che in Brasile tratta in esclusiva l'ingresso in una nuova società ad hoc della rete in fibra ottica. Tra le penalizzate sul Ftse Mib Inwit, Diasorin e la maison del lusso Moncler. Fuori dal listino principale balzo di Italmobiliare dopo i conti mentre si muove sotto la parità Credito Valtell che alla vigilia a mercati chiusi ha confermato la distribuzione di un dividendo di 0,23 euro per azione.



Le Borse stanno così archiviando una settimana difficile, caratterizzata dalla turbolenza sul mercato obbligazionario americano dove il 4 marzo i rendimenti dei titoli a 10 anni si sono impennati fino all’1,56%, un livello superiore al dividend/yield delle azioni dell’indice S&P 500. A scatenare le vendite le dichiarazioni del governatore della Federal Reserve, Jerome Powell, che ha definito «appropriata» l’attuale politica monetaria escludendo nuove misure espansive. Il mercato chiede una presa di posizione per impedire che i tassi di mercato salgano assecondando le aspettative di crescita dell’inflazione. Ma per il momento, sottolineano gli analisti, Powell sta temporeggiando facendo innervosire, in particolare, la componente più esposta a un eventuale rialzo del costo del debito: i titoli tecnologici.

Spread in rialzo a 107 punti, tasso sale allo 0,78%

Si allarga lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari durata tedesco, infatti, si muove in area 107 punti base, dai 104 punti del closing del 4 marzo. In rialzo anche il rendimento del BTp decennale benchmark che è indicato allo 0,78%, dallo 0,74% del riferimento della vigilia.



Il cambio euro / dollaro

Petrolio al top da 2 anni, euro sotto 1,20 dollari



Corre ai massimi da due anni il prezzo del petrolio grazie all'accordo tra i Paesi Opec+ per mantenere anche ad aprile i tagli alla produzione: il Brent consegna maggio sale a 67,97 dollari al barile, il Wti aprile a 64,94 dollari al barile. Il cambio euro/dollaro torna sotto 1,20 per la prima volta da un mese (1,2047 alla chiusura dei mercati azionari europei il 4 marzo) e scambia a 1,1959, ma il biglietto verde Usa si rafforza anche contro le altre divise trattando lo yen sopra quota 108 per un dollaro e il franco svizzero sopra gli 0,93 per un dollaro.