La pubblicità di Mediaset risveglia i titoli Mfe: analisti vedono +1% da spot in 2023

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Operatori sorpresi per l'andamento della raccolta pubblicitaria di Mediaset in Italia e risveglio dei titoli MediaForEurope che salgono di quasi il 4% sia nella classe A sia nella classe B. Nelle ultime tre settimane, dopo l'accorpamento delle azioni, i titoli del gruppo Mfe hanno avuto un movimento laterale non approfittando della risalita generale dei listini anche per via delle presunte tensioni tra la famiglia Berlusconi e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e per i rumors sulla possibile modifica dei tetti pubblicitari del concorrente Rai.

Sala: a ottobre +8% in Italia e novembre va allo stesso ritmo

In un'intervista a Il Sole 24 Ore, il responsabile della raccolta pubblicitaria del gruppo, Stefano Sala, ha fornito indicazioni sulla raccolta in Italia superiori alle previsioni. "Se già avevamo chiuso il 2022 con un +0,4% verso il 2019, rispetto a un mercato che era ancora qualche punto sotto la base del 2019 , prevediamo un ulteriore consolidamento di questo trend positivo per il 2023 dove i primi 10 mesi stanno facendo registrare un +0,4% - ha dichiarato - Se guardo all’accelerazione delle ultime settimane, con un mese di ottobre a +8% in Italia, registrando la raccolta più alta degli ultimi 7 anni e un mese di novembre che si muove alla medesima velocità, è ragionevole dire che il risultato finale di quest’anno vedrà un ulteriore, sensibile, miglioramento. Ed è certo che ci troveremo ad avere una quota di mercato più alta di almeno 2 punti rispetto al 2019". Anche in Spagna, secondo mercato diretto del gruppo, il bimestre settembre-ottobre ha mostrato "una raccolta in crescita" e una progressione sui 10 mesi "migliore di quanto previsto nei nostri piani" ha aggiunto il manager.

Analisti pronti a migliorare le stime sul 2023



Per Mediobanca Securities i dati di ottobre rappresentano una sorpresa positiva che potrebbe portare a una crescita della raccolta in Italia nel periodo gennaio-novembre di +1%. Stessa osservazione arriva da altre sim che stanno aggiornando le valutazioni visto che lo scenario sulla raccolta 2023 era fino a questo momento debole o piatto.