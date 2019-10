La pubblicità dei professionisti può contare sul bonus fiscale L’agevolazione riguarda chi ha già investito in promozione su giornali, radio e tv - Prenotazioni telematiche entro il 31 ottobre di Emanuele Reich e Franco Vernassa

Anche i professionisti, come le imprese, possono beneficiare del credito d’imposta per la pubblicità, sia per il 2019 che per gli anni seguenti. Ma solo a condizione che abbiano già fatto investimenti promozionali negli anni precedenti.

Solo per quest’anno la domanda telematica “prenotativa” per fruire del credito fiscale può essere presentata fino al 31 ottobre 2019.

La pubblicità ammessa

Il credito d’imposta spetta, ai sensi dell’articolo 57-bis del Dl 50/2017, per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa, quotidiana, periodica e online, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, qualora gli stessi investimenti superino complessivamente almeno dell’uno per cento l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel periodo precedente.

Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, restando ferma la necessità di garantire il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, poiché il beneficio è riconosciuto nei limiti “de minimis”.