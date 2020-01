La Puglia chiede a Bruxelles un anno di proroga sulla spesa dei fondi Ue Mancato l’obiettivo di spesa a fine 2019, alla luce dell’alto livello di contenzioso sul Piano di sviluppo rurale, la regione ha chiesto alla Commissione Ue di spostare tutto l’importo a fine 2020, ma le imprese sono scettiche sulla capacità della macchina amministrativa di spendere 350 milioni in un anno. Le cause che hanno portato al caos di Domenico Palmiotti

Ottime performance, e da qualche anno, nella spesa delle misure del Programma operativo regionale (Por), cioè Fondo europeo Sviluppo regionale e Fondo sociale europeo. Gestione disastrosa, invece, per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. È una Puglia a due facce quella che emerge dal rendiconto di spesa a fine 2019. Per la regola del disimpegno automatico, gli agricoltori pugliesi dovranno rinunciare a 142,3 milioni di contributi pubblici del piano di sviluppo rurale 2014-2020.

Il 31 dicembre è infatti scaduto il termine di spesa assegnato dalle regole europee per i fondi stanziati tre anni fa che l'amministrazione regionale non ha erogato nei tempi previsti. Il disimpegno automatico riguarda 86 milioni. Si arriva a 142,3 milioni con la quota di cofinanziamento nazionale. Una bella “botta” per una regione che non solo ha nell'agricoltura un suo punto di forza ma che coordina anche le politiche di settore nella conferenza Stato-Regioni.

La richiesta di deroga

«Stiamo discutendo con l'Unione europea, con la direzione generale agricoltura, sulla possibilità di una deroga perché se non abbiamo potuto spendere, questo è dovuto a cause di forza maggiore» afferma Giovanni Nardone, direttore dell'assessorato alle Politiche agricole della Puglia (dopo l’uscita di Leonardo Di Gioia, dimessosi definitivamente a luglio scorso da assessore, dopo le prime dimissioni di gennaio 2019, per contrasti col governatore Michele Emiliano, la delega è stata presa da quest'ultimo). «A Bruxelles - spiega Nardone al Sole 24 Ore - abbiamo inviato una bozza con l’indicazione di tutte le risorse e facciamo presente che il non speso, a causa dell’enorme contenzioso che si è aperto, è pari a 350 milioni, certamente di più della quota che abbiamo perso. Nella documentazione trasmessa - aggiunge Nardone - dimostriamo che i fondi non spesi sono proprio quelli che, bloccati per il contenzioso, non si potevano spendere. Attendiamo ora la risposta di Bruxelles una volta che avrà esaminato la nostra proposta». La deroga sarebbe di un anno «perché entro un anno contiamo di chiudere il grosso del contenzioso» specifica Nardone.

Lo scetticismo del mondo agricolo

«Sì, la Regione Puglia ha chiesto la deroga di un anno all’Unione Europea - conferma al Sole 24 Ore Luca Lazzáro, presidente di Confagricoltura Puglia -. In pratica, si punta a rendicontare a fine 2020 il target di spesa che si sarebbe dovuto centrare a dicembre 2019 più quello del 2020. Ma sarà possibile? Lo scetticismo è tanto. Perché non pensiamo che la Regione abbia una macchina amministrativa tale da gestire questo volume di spesa, perché gli uffici dell’assessorato hanno perso il personale che avevano, andato in pensione e sostituito con dei precari, e perchè Bruxelles avrebbe fatto presente che chi ha fatto ricorso, non ha mai ottenuto una sospensiva. Ne consegue che l’autorità di gestione poteva comunque procedere, fatti salvi gli accantonamenti prudenziali. Il dato invece abbastanza chiaro - rileva Lazzáro - è che la Puglia ha perso due-tre punti di Pil con i mancati investimenti. E ora sta per esplodere una crisi paurosa dell’uva da tavola dove le difficoltà delle aziende si intrecciano con i mancati investimenti e la situazione della Banca Popolare di Bari».

Le differenze tra Por e Psr

Ma come mai, pur gestiti dalla stessa Regione, i fondi Fesr e Fse vanno bene e il Feasr malissimo? Il meccanismo di assegnazione-erogazione non è uguale. I primi sono gestiti attraverso il metodo dello sportello, cioè i bandi sono a sportello, mentre per il Feasr ci sono procedure e graduatorie che mettono in concorrenza le imprese che avanzano domanda. Ma non c'è solo questa ragione.