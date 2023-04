La Puglia in ritardo nella sfida sull’enoturismo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non solo mare. C’è un altro turismo da declinare in Puglia, legato all’enogastronomia e dall’impatto economico tutt’altro che trascurabile. Se si riuscisse, in 3-5 anni, ad attivare e strutturare le leve necessarie le presenze turistiche aumenterebbero in media del 20%, da 15,5 milioni a 18,5, generando altro valore aggiunto per 480 milioni. Lo spiega nel dettaglio una ricerca di Srm centro studi collegato al gruppo Intesa Sanpaolo presentata in Puglia.

Il peso del valore aggiunto del settore turistico rispetto al Pil regionale salirebbe così dal 6,8% al 7,5 per cento. Una bella sfida, nel medio periodo, per una regione prima in Italia nel 2022 nella produzione di vino con 10,7 milioni di ettolitri, pari al 49,8% della produzione nazionale, con una superficie agricola utilizzata (sau) vitivinicola di oltre 92.000 ettari, il 14% di quella nazionale, con 11.000 aziende agricole e circa 600 cantine, quinta tra le regioni italiane per numero di certificazioni (38 tra Dop e Igp) e per impatto economico.

Il valore aggiunto

La sfida per ottenere l’incremento di valore aggiunto di 480 milioni stimato da Srm, ha molti nomi. Non è solo necessario cioè produrre vino di qualità - come avviene già in alcune aree vocate della regione - ma anche puntare alla qualità del processo attraverso cui si raggiunge l’obiettivo. Un risultato che si ottiene attraverso la formazione manageriale e professionale degli operatori del settore vitivinicolo per intercettare le nuove tendenze del mercato, ringiovanendo le aziende agricole vitivinicole (solo l’8% è guidato da under 40, in Francia il 15%), praticando l’agricoltura 4.0 con investimenti in soluzioni digitali del processo produttivo fermo oggi al 12% del totale delle aziende del comparto, sviluppando l’e-commerce e il marketing digitale ben oltre l’11% delle aziende che hanno in programma investimenti nel commercio on line, ricercando e allevando nuovi genotipi di vitigni più resistenti ai cambiamenti climatici o più sostenibili senza l’utilizzo dei fertilizzanti, consolidando senza riserve la scelta di comportamenti ecosostenibili.

La sfida dell’export

L’altra sfida per la vitivinicoltura pugliese è puntare con più forza all’export (la Puglia è ottava tra le 10 regioni italiane per valore, 187 milioni contro i 2,5 miliardi del Veneto, prima in classifica), è allargare i canali distributivi, fare più comunicazione sul marchio dando personalità ai vini, fare rete con le strutture enoturistiche e con il mondo della degustazione professionale, allungare ancora la stagione. Ci deve essere cioè, per il vino, quella che Salvio Capasso, responsabile Imprese & Territorio Srm e autore della ricerca, definisce «una strutturazione di competitività nella quale consolidare ancora meglio non solo la qualità del vino, ma anche, in questo processo di vicendevole crescita del vino e del turismo enologico, l’offerta di spazi adatti nei quali la vendita di vini sia fattore attrattivo e di sviluppo dei flussi enoturistici».

Grandi potenzialità

Dunque, secondo la ricerca Srm, il turismo enogastronomico, pur non ancora diffuso, ha in Puglia grandi potenzialità - come dimostra il fatto che è stata una delle prime a recuperare il gap pre-pandemico - per quanto la componente balneare sia ancora molto rilevante. L’esempio di regioni come Toscana e Trentino con il loro circuito delle cantine che attrae soprattutto turismo internazionale, è utile anche per la Puglia come per la Sicilia che, in questo segmento, hanno le potenzialità maggiori avendo caratteristiche di partenza che le fanno stare più avanti delle altre come Campania, Sardegna.