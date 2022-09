La punizione antisociale. Perché a volte si penalizzano i migliori e si tollerano i peggiori?

Il paradosso dei lavoratori virtuosi

Questo genere di comportamento è noto da tempo. In una fase dei cosiddetti Hawthorne Experiments gli studiosi osservarono il comportamento di un gruppo di lavoratori sottoposti ad uno schema di incentivi in virtù del quale un'elevata performance individuale poteva portare dei benefici a tutti gli altri membri sotto forma di un bonus di gruppo. Questo schema avrebbe dovuto, secondo le intenzioni dei manager, far aumentare la produttività. Ma questo non avvenne. Una delle ragioni è che le performance individuali elevate finivano per essere stigmatizzate dai colleghi che avevano ottenuto risultati inferiori. I lavoratori più produttivi venivano costantemente bullizzati, nonostante il loro lavoro producesse un beneficio anche per tutti gli altri. Naturalmente questa ostilità scoraggiava l'impegno e questo fatto teneva basso il livello medio di produttività nonostante gli incentivi favorevoli. Molti altri esempi dello stesso genere potrebbero essere analizzati, ma vorrei concentrarmi su i risultati ottenuti qualche anno fa da un team di economisti composto da Benedikt Herrmann, Christian Thöni e Simon Gächter.

Da molti anni ormai sappiamo che la matrice culturale determina variazioni nel comportamento di scelta soprattutto quando abbiamo a che fare con relazioni sociali e scelte interdipendenti. Molti studi condotti dagli antropologi con membri di tribù primitive isolate culturalmente lo hanno evidenziato in maniera chiara. Herrmann, Thöni e Gächter erano però interessati a osservare l'effetto delle principali matrici culturali mondiali: quella anglosassone, dell'Europa protestante, quella ortodossa dei paesi ex-comunisti, dell'Europa meridionale, confuciana e quella dei paesi arabi. I tre economisti hanno ripetuto lo stesso esperimento facendo giocare un public good game in sedici diverse città da Boston a Melbourne, da Zurigo ad Atene, da Seoul a Istanbul, Samara e Riad.

I risultati mostrano sorprendenti similarità, ma anche significative differenze. Innanzitutto, il livello medio di cooperazione varia significativamente ed è più basso ad Atene, Riad e Istanbul mentre è decisamente più elevato a Boston, Copenhagen e Zurigo. La cosa interessante, però, è che tutti puniscono allo stesso modo, con lo stesso livello di severità, gli opportunisti. In più, però, in alcune culture venivano puniti molto severamente anche coloro che contribuivano più della media. I soggetti di tutte le matrici culturali si sono rivelati simili nelle loro reazioni negative al comportamento egoistico, ma hanno mostrato sostanziali differenze nelle loro reazioni al comportamento altruistico. L'Oman e la Grecia spiccano per la severità nella punizione antisociale, mentre gli Stati Uniti e i paesi nordeuropei sono quelli che hanno mostrato livelli più bassi di punizione antisociale. Naturalmente la punizione antisociale funge da deterrente alla cooperazione e la sua diffusione e severità influenza i livelli medi di cooperazione che quindi variano da cultura a cultura.

Il confine fra comportamenti accettabili e quelli da punire

Cosa spiega queste grandi differenze culturali nella punizione antisociale e quindi nei livelli di cooperazione? Un effetto determinante sembra essere giocato dalle norme sociali che rappresentano dei criteri ampiamente condivisi su quelli che sono i comportamenti accettabili e quelli che invece devono essere sanzionati. Herrmann, Thöni e Gächter hanno misurato il livello di adesione a norme sociali di cooperazione civica nelle diverse nazioni sulla base dell'atteggiamento della popolazione nei confronti dell'evasione fiscale, dello stato sociale o dell'elusione delle tariffe sui trasporti pubblici, per fare qualche esempio.

Hanno in questo modo creato un indice di civismo che hanno messo a confronto con il livello medio di cooperazione scoprendo una correlazione significativamente positiva: mggiore l'adesione a norme sociali cooperative, maggiore il livello di contribuzione al bene pubblico. Un'altra variabile presa in considerazione riguarda la qualità delle istituzioni formali. L'idea è che una punizione antisociale è tollerata solo dove le istituzioni di controllo e garanzia sono deboli. Anche in questo caso emerge una relazione negativa tra livello di investimento nel bene pubblico e un indice della qualità dello stato di diritto basato su elementi come la fiducia nelle istituzioni, il rispetto dei contratti, la fiducia nella polizia e nei tribunali, nonché la probabilità di reati e violenze. Se lo stato di diritto è forte, le persone si fidano delle istituzioni di contrasto e la vendetta privata perde di attrattiva. Se lo stato di diritto è debole, invece, è vero il contrario.