La qualità superiore è il punto di forza di fronte all’avanzata del made in Russia

Dal fronte del design applicato all’illuminazione Marco Ghilarducci, amministratore delegato di Martinelli Luce, per qualche tempo ha guardato alla Russia «rimanendo alla finestra». «Un prodotto medio-alto come il nostro in Russia, dove il gusto è molto diverso, non ha mai trovato un grande successo - spiega -. Almeno finora».

Là dove chi è ricco ama farlo vedere, si predilige il dorato, il vetro e ciò che brilla e sembra dare prestigio alla casa. Una mancanza di sintonia a cui si aggiungono le problematiche che da sempre preoccupano chi affronta il mercato russo: le frequenti richieste dei clienti di fatturare in Paesi terzi; le nuove normative per i prodotti elettrici (Eurasian Conformity Mark) che non riconoscono le certificazioni europee e appaiono motivate dalla volontà di imporre una nuova tassa più che da preoccupazioni di sicurezza.

Eppure, conclude Marco Ghilarducci, «sono tentato a rientrare in Russia. Questo è un mercato da tenere d’occhio, sta cambiando e tra qualche anno ci saranno più persone che possono capire cosa vuol dire il design».