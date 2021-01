La quarantena 2020 ha tagliato i consumi di petrolio (-17,1%)

Il mese di dicembre 2020

I consumi petroliferi del dicembre 2020, pari a 4,2 milioni di tonnellate, in linea con le precedenti stime, hanno mostrato un calo di circa il 15,6% che riflette integralmente gli effetti delle misure di contenimento varate nel corso del mese.

«Benzina e gasolio insieme a dicembre hanno fatto segnare un -14,6% — osserva l’Unem — nonostante il passaggio da rossa a gialla o arancione di diverse Regioni, considerato l'inseverimento e l'estensione a tutto il territorio nazionale delle limitazioni agli spostamenti in concomitanza con le festività natalizie, periodo in cui generalmente si è ha sempre un intensificarsi degli spostamenti».

In dicembre asfaltature intense

Sempre in dicembre, nessun segno di ripresa per i carburanti per aerei che, sempre a dicembre, fanno segnare un ulteriore -69%. Invece è andato molto bene il bitume (+18,6%) che ha beneficiato di una generalizzata ripresa delle attività di manutenzione stradale anche a livello comunale e alla forte richiesta del comparto industriale.

Previsioni di gennaio

Per il mese di gennaio 2021 la stima dell’Unem è di un ulteriore calo del 15% rispetto al gennaio 2020, tenuto conto che oltre l'81% dei volumi dei carburanti erogati sul territorio nazionale nel 2019 cadono nuovamente nelle zone rosse e arancioni (in vigore fino al 5 marzo).



Previsioni per il 2021

Quanto alle attese per tutto il 2021, secondo l’Unem molto dipenderà dall'evoluzione della pandemia e dalle misure adottate per il suo contenimento e per attenuarne l'impatto sull'economia. «Certo è che il recupero dei volumi sarà lento e parziale rispetto a quanto perso nel 2020», rileva l’unione delle compagnie petrolifere. Un altro elemento chiave sarà l'esito delle vaccinazioni su scala internazionale, in grado di incidere sul recupero dei flussi turistici, atteso nella seconda parte dell'anno, che consentirebbe non solo il rilancio delle attività connesse (viaggi, alloggio e ristorazione), ma anche la graduale ripresa della movimentazione del traffico aereo.