Coronavirus, l'Italia blocca l'ingresso da 13 Paesi a rischio. A quota 107 il contagio di bengalesi

Stop voli dal Bangladesh, allarme focolai "di rientro"

Chi sbarca in Italia, se proviene da paesi extra Schengen, deve rispettare quello che tecnicamente si chiama «isolamento fiduciario», una sorta di quarantena precauzionale che dura 14 giorni

La quarantena? Tutto è lasciato al senso di responsabilità del viaggiatore. O quasi. Chi sbarca in Italia, se proviene da paesi extra Schengen, deve rispettare quello che tecnicamente si chiama «isolamento fiduciario», una sorta di quarantena precauzionale che dura 14 giorni. Chi arriva da quelle aree atterra al Terminal 3 dello scalo di Fiumicino e viene sottoposto alla misurazione della temperatura e deve sottoscrivere la dichiarazione di auto quarantena. Se alcuni passeggeri rivelassero sintomi del coronavirus in aeroporto c’è un presidio medico dedicato e ci sono ambulanze a biocontenimento per il trasporto in ospedale di malati.

Divieto di ingresso da 13 Paesi

Ed è scattato il divieto di ingresso e di transito da 13 Paesi. Lo ha disposto il ministro della Salute Roberto Speranza per le persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o sono transitati nei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana. «Al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria - ha sottolineato il ministro - sono sospesi anche i voli diretti e indiretti» da quei Paesi. Speranza ha spiegato nei giorni scorsi che «nel mondo la pandemia è nella sua fase più acuta. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti dagli italiani in questi mesi. È per questo che abbiamo scelto la linea della massima prudenza». Per Speranza, occorre adottare la massima prudenza: «dopo tutti i sacrifici fatti, non possiamo permetterci di importare contagi dall’estero».

Nei primi 7 giorni di luglio 14 evasioni dalla quarantena

Scorrendo i dati del Viminale emerge che le evasioni non sono molte. Su 439.087 persone controllate nei primi 7 giorni di luglio, sono state 14 le persone denunciate per «inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus». Nel mese di giugno su 2,15 milioni di controlli sono state 115 le pesone che hanno violato la quarantena.

I contagi “da importazione” fanno risalire i dati del contagio

In Italia i contagi “da importazione” hanno fatto risalire i dati, in particolare collegati a passeggeri provenienti dal Bangladesh. Un problema esploso ormai da giorni, evidenziato dalla presenza su un charter da Dacca di 36 positivi su 274 passeggeri, che ha spinto il ministro a decretare la sospensione per una settimana dei voli diretti dal Bangladesh. Attualmente fra passeggeri di rientro e congiunti si contano ben 107 contagi nella comunità bengalese. E il ministro della Salute ha chiesto all’Europa un’azione comune e sono statio respinti i passeggeri di voli “indiretti”, che transitano da altri scali prima di atterrare in Italia. Nei giorni scorsi, prima dell’interruzione dei voli, a Fiumicino sono stati predisposti gli arrivi al terminal 5, completamente isolato, dove i passeggeri in arrivo dal Bangladesh hanno potuto fare il tampone e attenderne l’esito

La quarantena

In base all’attuale normativa nazionale chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre sopra i 37,5° C deve rimanere a casa, limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante. È poi previsto il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto alla misura della quarantena in quanto risultato positivo al virus. «Finora molto raramente chi è in sorveglianza si sottrae all’obbligo», ha spiegato Enrico Di Rosa, direttore del Servizio Igiene e sanità della Roma 1.