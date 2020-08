La quarta generazione della Yaris torna sulla strada dell’innovazione La compatta giapponese fa leva su una piattaforma tutta nuova e motori ibridi più efficienti. Lo stile è inedito ed è stata riprogettata l’interfaccia uomo-macchina con infotainment connesso di Corrado Canali

La compatta giapponese fa leva su una piattaforma tutta nuova e motori ibridi più efficienti. Lo stile è inedito ed è stata riprogettata l’interfaccia uomo-macchina con infotainment connesso

3' di lettura

È una Yaris tanto nuova e innovativa quanto la prima che ha debuttato nel 1999, quando i suv non erano ancora la tipologia di auto più gradita e l’ibrido che aveva debuttato due anni su una Prius, non proprio attraente, oggi macina record di vendite anno dopo anno: 15 milioni le auto con tecnologia Full Hybrid fra Toyota e Lexus che il gruppo giapponese ha già venduto nel mondo, 300 mila dei quali In Italia.

Eppure la quarta generazione del piccolo genio così fu ribattezzata in Italia la Yaris sempre essere in grado di rifondare un concetto di vettura di città, compatta, ma sportiva, ecologica senza essere elettrica e connessa come non mai. Il tutto a cominciare da una nuova piattaforma modulare, la GA-B che cambia le dimensioni della Yaris che scendono di 5 mm in lunghezza, 3.940 in tutto, ma aumentano di 50 mm la larghezza fino 1.745 mm. Un’auto più compatta e con l’altezza che scende di 40 mm anche più sportiva. Lo stile si adegua con in aggiunta i fari a Led e le fiancate più muscolose. Più elaborata la coda che guadagna un profilo aerodinamico funzionale al controllo dei consumi. Complice una rigidità torsionale superiore del 37% e grazie a strutture di rinforzo in acciaio ad alta resistenza, la nuova Yaris si fa apprezzare alla guida per l’assetto da sportiva grazie a sospensioni più morbide per attutire le asperità stradali, lo sterzo inoltre è più consistente anche alle alte andature e la risposta dei freni è più rapida senza i ritardi legati alla funzione di arresto rigenerativo.

La plancia è realizzata con materiali morbidi, un netto salto in avanti rispetto alla generazione precedente che esibiva plastiche un po’ cheap. Spicca il cluster strumenti digitale. Nella consolle trova spazio invece il display touch da 8 pollici del sistema multimediale abbina Apple CarPlay e Android Auto. A cui si aggiunge la ricarica per i cellulari e l’head-up display a colori da 10 pollici sul parabrezza. Il sistema ibrido, il più gettonato anche se è disponibile il 3 cilindri a benzina, si basa sul 1.500 cc da 116 cv di cui 91 cv del benzina e i 79 dell’elettrico, è il fattore che rende più dinamica la guida della nuova Yaris che usa una batteria agli ioni di litio più leggera rispetto alla nichel-metallo idruro di prima e che garantisce l’80% del tempo in elettrico.

In vendita da settembre la nuova Yaris è offerta a prezzi da 18.200 euro col benzina di 1.000 cc da 72 cv e da 22.500 euro con il sistema ibrido da 116 cv. Di serie offre una dotazione completa già dal livello base l’Active che ha di serie oltre a 7 airbag, l’accensione automatica dei fari e del tergicristallo, la telecamera dietro, lo schermo da 7 pollici, il volante multifunzione in pelle, il regolatore di velocità adattativo e il pacchetto Toyota Safety Sense con vari sistemi di assistenza alla guida: dalla frenata automatica, il sistema contro l’involontario cambio della corsia e quello che spegne da sé i fari abbaglianti. Sono cinque, invece, gli allestimenti per l’ibrido offerto con l’automatico e-CVT. Active e Trend costano solo 1.000 euro in più e 1.500 euro in più servono per la Lounge col tetto panoramico, il climatizzatore bizona, i vetri posteriori oscurati, l’audio e 6 altoparlanti, sedili rivestiti parzialmente in pelle e specchi elettrici.

Al prezzo della Lounge è offerta poi la Style: i gusci degli specchietti sono neri e la vernice bicolore è di serie. Con l’extra di 1.500 euro si ha la Yaris di lancio, la Premiere con head up display, assistenza al parcheggio, radio con 8 diffusori, ruote da 17 e il monitoraggio dell’angolo cieco. A tenere alta la barra della compatibilità ecologica della nuova Yaris c’è poi la polizza assicurativa WeHybrid non più calcolata in base alla città, all’età e ai parametri assicurativi, ma in funzione della guida eco.