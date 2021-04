La quarta volta di “Leader della crescita”: ecco come partecipare all'edizione 2022

2' di lettura

Dopo il successo delle tre precedenti edizioni, anche nel 2021 torna “Leader della crescita”, il premio dedicato alle imprese che nel triennio 2017-2020 hanno avuto la crescita di fatturato più veloce.



“Leader della crescita 2022” è organizzato dal Sole 24 Ore e da Statista, portale web tedesco per la statistica che elabora e rende disponibili dati e ricerche di mercato in ambito economico. Tra le imprese che parteciperanno saranno selezionate 450 aziende che verranno citate in un Rapporto pubblicato sul Sole 24 Ore, edizione cartacea e online, a novembre 2021.La partecipazione è volontaria.

Perché la mia impresa dovrebbe partecipare?

Essere un “leader della crescita” è un riconoscimento pubblico che identificherà l'azienda come una tra le più dinamiche realtà italiane, rendendola attrattiva nel mercato. Inoltre, sarà citata sul Sole 24 Ore, sia nella sua edizione cartacea che online.

Chi può partecipare?

Per potersi candidare, e quindi essere inclusa, l'azienda deve rispettare i seguenti criteri:

- Avere avuto un fatturato di almeno 100mila euro nell'anno 2017 e di almeno 1,5 milioni di euro nel 2020

- Essere una realtà indipendente (ad esempio, non fare parte di un gruppo o essere una succursale italiana di un'altra impresa)

- Avere il domicilio fiscale in Italia

- Soddisfare la “clausola di onorabilità”, cioè non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 50/2016 (in pratica, essere esclusi dalle procedure di appalto per condanne o decreti penali)

- Avere avuto una crescita prevalentemente organica

Come si può partecipare?

1. Registra la tua impresa su www.statista.com. Oppure compila il form entro il 2 luglio 2021.

2. Ogni impresa deve certificare che i dati trasmessi siano veritieri e completi tramite l'invio di una lettera sottoscritta dal direttore generale, dall'amministratore o dal responsabile finanziario. Va inviata per fax o mail a Statista alla casella leaderdellacrescita@statista.com sempre entro il 2 luglio 2021.