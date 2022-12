La questione centrale del mercato dei capitali italiano e la funzione di sostegno al rafforzamento e alla crescita delle Pmi italiane

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un mercato dei capitali adeguato ad accompagnare la crescita del sistema delle PMI italiane è un fattore portante imprescindibile per la definizione e attuazione della politica industriale. La questione è centrale per la competitività del Paese e richiede azioni concrete e rapide non più rinviabili. A questo scopo la Borsa di Milano è una infrastruttura strategica del Paese, al pari di altre, ma è necessario che i policy makers e le istituzioni decidano e implementino interventi e misure mirate all’espansione del “public equity", com’è stato negli anni passati e già fatto da CDP con azioni per favorire lo sviluppo di venture capital, bond, basket bond, strumenti di debito, private equity.

Lo stato attuale del mercato italiano è ampiamente sottodimensionato al confronto con altre piazze finanziarie europee. Per questo occorre che la stessa determinazione e capacità decisoria venga dedicata all' "Equity" promuovendo e accompagnando la nascita di fondi di fondi e fondi chiusi che investano in strumenti finanziari dedicati al ”public equity", allo scopo di incrementare significativamente il numero - oggi insufficiente - di investitori professionali e istituzionali, società di gestione, asset manager con prodotti e strumenti specializzati nella asset class delle PMI \Small Cap quotate e quotande, che si identificano frequentemente come “innovative growth SMEs".

Un simile intervento consentirebbe di risolvere alcune attuali croniche criticità che danneggiano il mercato azionario italiano quali sottovalutazione, ridotte capitalizzazioni di mercato, scarsa liquidità, innestando così anche l'attività di operatori professionali sul secondario, oggi inesistente se non per effetto minore del "retail market". Inoltre, tali azioni innescherebbero rapidamente effetti positivi arricchendo anche il bacino di investitori specializzati attivi sulla piattaforma comune di mercato.

Da questo discende che attori importanti quali assicurazioni, fondi pensione, casse di previdenza e fondazioni dovranno essere coinvolti e disporre senza indugio risorse significative da investire in PMI quotate nei mercati Growth dedicati e realizzare strategie di asset allocation congruenti.

Attualmente esiste un problema sia di domanda, in quanto sono pochissimi gli investitori professionali specializzati con prodotti \fondi e competenze per investire in Small Cap, che di offerta, dato che le aziende che si quotano sono pochissime rispetto al bacino disponibile con caratteristiche adeguate. Il tutto senza dimenticare il fenomeno dei delisting sempre più frequenti - che tuttavia sono anche un segnale di vitalità del mercato e rappresentano fattispecie specifiche del ciclo aziendale di un emittente - e delle imprese che si dirigono su piazze estere per normative e tempi di esecuzione attraenti e certi.