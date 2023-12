Ferragni-Balocco, è tutta una questione di pubblicità

Ascolta la versione audio dell'articolo

Chiara Ferragni è una imprenditrice che fa della sua immagine il suo lavoro. I suoi follower la ascoltano, la seguono e si fidano. Quando Chiara parla di un brand (un altro brand, non il suo), il brand ne ha un beneficio. Spesso immediato e travolgente. E’ il suo lavoro, lo ha inventato e lo ha reso sempre più efficace, anno dopo anno, prodotto dopo prodotto.



Quello che è successo, negli ultimi giorni, quindi, altro non è che una querelle legata ad un accordo pubblicitario tra una azienda – Balocco – e una testimonial – Chiara Ferragni. Molti potrebbero dire che Chiara non è solo un testimonial e hanno certamente ragione.

Chiara sviluppa progetti di comunicazione, usa i suoi canali per comunicare il messaggio, non solo la sua faccia, quindi è qualcosa di diverso da un semplice testimonial. Ma rimane il fatto che il polverone in corso è frutto di un accordo commerciale tra una marca e un volto che viene coinvolto per dare spinta alle vendite ad un suo prodotto. Un accordo confuso che è stato sanzionato in quanto pubblicità ingannevole, niente di più. Un tema delicatissimo e molto rilevante, certamente, ma non del tutto chiaro nella bagarre mediatica di queste ore.

Chiara, forse, ha provato a sottolineare come la sua relazione – commerciale – con Balocco fosse, in qualche modo, collegata con le iniziative benefiche del brand, effettivamente avvenute, precedentemente al lancio del pandoro firmato Ferragni. E’ stata lei che ha pensato, nonostante le osservazioni mosse da Balocco, che evidenziare l’atteggiamento benefico del brand, potesse essere un modo per qualificare la collaborazione. In modo più consistente rispetto ad una semplice sponsorship di un pandoro firmato, e quindi aspirazionale o perfetto per un regalo di Natale alternativo sotto l’albero del Natale 2022.

Da qui il pasticcio. Chiara – e il suo team – insistono, Balocco, probabilmente, lascia fare. Di nuovo, come spesso accade, la marca soggiace alle richieste e alle pretese dell’influencer che, dall’alto della sua potenza mediatica, definisce le regole. In barba ai contratti, alle normative e ai codici di regolamentazione nella comunicazione verso i consumatori. Un opera che sembra più dilettantismo di processo dove l’Influencer pretende di dettare le regole dello storytelling e la marca rinuncia a far valere il buon senso dei suoi uffici legali, compliance e marketing. A questo punto, senza entrare nei temi di responsabilità – legale o etica, troppo complesse per essere declinate - nascono due ulteriori osservazioni.