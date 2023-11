La questione della leadership non è per niente conclusa

I manager - buoni o cattivi che siano - influenzano il coinvolgimento e le performance del team più di qualunque altro elemento all’interno delle organizzazioni. A riprova di questa affermazione ci sono i dati di una ricerca di Gallup che evidenzia come il 70% della variazione dell’engagement dei gruppi di lavoro dipende esclusivamente dai manager.

Proprio capire il peso di questa influenza e soprattutto gli ambiti che tocca è l’obiettivo dell’indagine LHH che verrà presentata l’8 novembre davanti a una platea di 150 tra leader e prime linee delle più grandi imprese italiane e che ha analizzato le risposte di quasi 300 leader e oltre 7000 dipendenti: il 97% dei lavoratori ritiene che un buon leader possa influenzare molto o abbastanza il benessere sul lavoro e tra le donne quasi il 32% ammette che le caratteristiche negative del leader hanno determinato la scelta di cambiare lavoro. Più o meno il 15% dei lavoratori dichiara di avere in questo momento un leader che influisce negativamente sul proprio benessere ma di non poter per ora cambiare azienda.

È evidente, quindi, quanto le caratteristiche delle persone chiamate a guidare team o aziende siano fondamentali per il benessere di individui e organizzazioni. Ma non solo. Che stile di leadership si realizza in una azienda ha ripercussioni notevoli in termini di retention, produttività, attraction, wellbeing. Insomma, un tema dal grande peso economico con cui le aziende sempre più spesso fanno i conti (o dovrebbero farli). Parlarne, dunque, e riflettere su quale modello di leadership sia più efficace non è solo un piacevole argomento di conversazione tra manager, ma un tema che dovrebbe essere al centro della vita delle aziende perché di fatto ne determina il successo e la longevità.



(*) President LHH Italy & Head of LHH Recruitment Solutions Southern Europe

