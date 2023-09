La quinta serie della Cooper nasce elettrica

Passando alle versioni disponibili, la Cooper E è spinta da un motore elettrico da 135 kW (184 cavalli) e 290 Nm di coppia, che assicura uno 0/100 km/ in 7,3 secondi. La Cooper SE arriva a 160 kW (218 cv e 330 Nm, impiegando 6,7 “ per raggiungere i 100 km/h con partenza da fermo. . L’autonomia arriva fino a 305 km per la Cooper E con batteria 40,7 kWh di capacità e cresce a 402 km per la SE grazie ad una capacità della batteria di 54,2 kWh. La ricarica in corrente alternata arriva fino a 11kW, mentre in continua (nelle prese fast) a 75 kW nella E e fino a 95 kW nella SE.

Cresce anche l’offerta di sistemi hi tech di ausilio alla guida, con l’arrivo del Parking Assist Plus che permette di parcheggiare l’auto utilizzando lo smartphone. Sempre il telefono può essere utilizzato per aprire l’auto, grazie alla Mini Digital Key, e visualizzare le immagini delle telecamere esterne ed interne tramite l’app Mini.

L’arrivo su strada è previsto entro primavera 2024.

