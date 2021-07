Per Zegna la quotazione è la via maestra per crescere mantenendo il controllo famigliare

5' di lettura

In Italia, lo sappiamo, sono poche, rispetto ad altri Paesi, le aziende che scelgono la quotazione. Siamo una nazione di piccole e medie imprese, è vero, ma la scarsa propensione alla Borsa - segmento principale o Star, nel caso di Milano - è un dato di fatto. Nella moda e nel lusso poi la considerazione è ancora più valida, specie nel confronto con la Francia, unico nostro reale competitor nell’alta gamma. Oltralpe del resto si sono formati due grandi poli - Lvmh e Kering - che non hanno eguali in Italia e che, ça va sans dire, sono quotati.

Billion euros companies non quotate

Il gruppo Ermenegildo Zegna è una delle poche aziende italiane con un fatturato sopra il miliardo di euro e apparteneva - fino a ieri, dovremmo dire - a un insieme ancora più ristretto di aziende non quotate. In Borsa sono andate infatti il gruppo Tod’s, Salvatore Ferragamo e società che in realtà non sono ancora billion euros companies, come Aeffe. Il gruppo Prada è quotato, ma a Hong Kong.

Perché la Borsa (attraverso una Spac)

La ragione principale che ha spinto il gruppo Zegna a quotarsi, dopo anni di rumor e, si può intuire, tentennamenti interni, è, molto semplicemente, il passare del tempo, potremmo dire. Non scontata la formula scelta per la quotazione, una Spac: il gruppo italiano e Investindustrial Acquisition Corp., una Spac (Special purpose acquisition corporation) promossa da società di investimento affiliate a Investindustrial hanno spiegato che l’ipo avverrà al Nyse di New York entro la fine dell'anno. Il tempo che passa, dicevamo: amministratore delegato del gruppo biellese è Gildo Zegna, terza generazione della famiglia fondatrice, e in azienda sono già presenti i rappresentanti della quarta generazione, figli di Gildo e dei fratelli e cugini. Gestire la divisione di compiti, responsabilità e ruoli diventa sempre più complicato, come aveva dimostrato il gruppo Ferragamo, a sua volta combattuto tra controllo strettamente famigliare e apertura a manager esterni e che poche settimane fa ha annunciato l’arrivo di un nuovo amministratore delegato, Marco Gobbetti, l’uomo che ha rilanciato Celine e Burberry. Gestire i passaggi generazionali ma mantenere il controllo: questo permette la Borsa. Diversi i casi, ad esempio, di Versace, che è di fatto passata dalla famiglia al colosso americano Capri Group. Gli esempi di famiglie fondatrici che hanno venduto ai gruppi francesi hanno visto spesso l’uscita della maggior parte dei discendenti dei fondatori: è accaduto in Bulgari, Fendi e, più di recente, con Emilio Pucci.

La peculiarità di Zegna

Il gruppo Zegna è pur sempre una billion company e la strada di un’apertura ai fondi di private equity sarebbe stata più difficile. È appena successo con Etro, che ha annunciato l’entrata di L Catterton con il 60% , mentre il restante 40% resta equamente diviso tra i quattro figli del fondatore Gimmo Etro. Ma Etro ha un fatturato di circa cento milioni e l’operazione è valutata in circa 500 milioni: con questi multipli, sarebbe stato difficile trovare un fondo per Zegna e soprattutto non sarebbe stato altrettanto facile, per la famiglia, mantenere una quota di maggioranza, come invece accadrà.

Il confronto con le altre non quotate

A differenza delle altre aziende italiane da oltre un miliardo di ricavi non quotate (Armani, Otb, gruppo Max Mara), Zegna è nata come azienda tessile e si è evoluta in gruppo di tessile-abbigliamento con una specializzazione quasi esclusiva nella parte uomo (di recente il gruppo ha venduto il marchio di abbigliamento e accessori da donna in cashmere Agnona). In questo percorso assomiglia a Loro Piana (oggi parte di Lvmh), ma resta un unicum, avendo rafforzato, proprio nell’ultimo anno, la parte industriale, con le acquisizioni di eccellenze italiane della parte a monte della filiera.