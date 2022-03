La raccolta di arance è in calo del 25-30%, ma i consumi crescono

Ascolta la versione audio dell'articolo

Produzione in forte calo (ma di buona qualità) in Italia, contro il trend di crescita che si registra a livello mondiale. E consumi interni che si mantengono su buoni livelli dopo il successo riscosso durante il lokdown. È in estrema sintesi la fotografia scattata da Ismea sul mercato delle arance che traccia un primo bilancio della stagione 2021-22.

In Italia si stima un calo tra il 25 e il 30% del raccolto di arance, «a causa delle condizioni meteo sfavorevoli che hanno condizionato negativamente gli aranceti nelle fasi di fioritura e ingrossamento dei frutti». Dal punto di vista qualitativo, però, «il prodotto si presenta eccellente» e «l’offerta è soddisfacente anche in termini di calibro». Anche nei Paesi Ue il raccolto non è stato abbondante (6,1 milioni di tonnellate, il 6% in meno rispetto alla campagna precedente). Questo, secondo Ismea, «si tradurrà necessariamente in un aumento dei prezzi» e nel calo «delle esportazioni di prodotto fresco e dei quantitativi avviati all’estrazione del succo».

È atteso anche un aumento delle importazioni, «con Egitto e Sudafrica destinati a giocare un ruolo da protagonisti tra i fornitori della Ue». La produzione globale di arance è infatti in aumento del 3% su base annua (48,8 milioni di tonnellate) grazie soprattutto ai maggiori raccolti conseguiti in Brasile, Messico e Turchia.

A partire dal mese di novembre le quotazioni all’origine hanno mostrato un netto incremento sia rispetto alla campagna 2020/21 (+5,5%) sia rispetto al dato medio del triennio precedente (+11,6%); e tra dicembre e febbraio, «la forbice si è ulteriormente ampliata».

Sul fronte consumi, tra ottobre 2021 e gennaio 2022, le vendite al dettaglio di arance sono cresciute del 4% su base annua e del 10% rispetto alla media dell’ultimo triennio. Incrementi in linea con quelli riscontrati per il prodotto confezionato venduto in Gdo. Lo stesso trend riguarda anche il prezzo medio di vendita: +0,4% su base annua e +2,7% rispetto alla media del triennio precedente. «Su questo risultato – commenta Ismea – hanno inciso in maniera determinante sia la maggiore offerta di prodotto confezionato sia l’atteggiamento positivo dei consumatori che acquistano maggiori quantitativi di arance per arricchire la propria dieta di vitamine e antiossidanti».