La raccolta di imballaggi cresce quasi del 5%

In tutte le regioni meridionali la raccolta differenziata di imballaggi è in crescita. Prima tra tutte la Sicilia che nel primo semestre del 2020 ha messo a segno un +10,31% rispetto allo stesso periodo del 2019; segue la Basilicata con +9,55%, poi la Sardegna (+5,33%), Campania (+3,65), Calabria (+3,37%). In Puglia un incremento molto contenuto non ha superato l’1,1%.

Si registra anche un incremento dei casi virtuosi. Lo sono le esperienze di Cosenza, passata da una percentuale di raccolta differenziata pari al 22% nel 2013 al 61% del 2019; Catanzaro, che dal 10% del 2015 è arrivata al 67% nel 2019; Salerno, ferma al 10% nel 2008 ma che oggi ha superato il 65%; Benevento, passata dal 32% del 2010 al 63% del 2019; Potenza, che dal 20% del 2015 è arrivata al 65% del 2019. Ancora, la località turistica di V illapiana (CS), che dal 4% del 2016 ha fatto un balzo al 65% del 2019, e il Comune di Ottaviano (NA), passato dal 40% del 2011 all’83% del 2019. In particolare la prassi adottata dall’Ente d’Ambito della provincia di Caserta è diventata modello. Per primo in Campania ha scelto di programmare la futura gestione dei rifiuti in forma associata con 104 Comuni e 1 milione di abitanti, così come prevede la Legge Regionale 14 del 2016.