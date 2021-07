La raccolta dei Pir a giugno è tornata in attivo

3' di lettura

C’è voluto più di un anno per rivedere il segno positivo vicino alla raccolta dei Pir: bisogna tornare al maggio del 2020. Ma nel giugno scorso, a giudicare dai numeri, i piani individuali di risparmio sembrano aver invertito la rotta. Dopo aver sfiorato il pareggio nel mese di maggio (-0,8 milioni), il mese scorso i Pir hanno chiuso i battenti con i conti in attivo per 65,8 milioni, una cifra significativa che potrebbe indicare qualcosa di più strutturale di un semplice episodio sporadico. E in ...