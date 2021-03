La radiovisione ha sempre più successo: attaccati allo schermo per i programmi radio

3' di lettura

Dinamica, avvolgente, interattiva, duttile, portatrice di parole e contenuti, sottofondo e playlist, mezzo antico eppure sempre più social, la radio sta vincendo anche la nuova sfida, 'andare in tv'.

Stando all'indagine del Censis 'La transizione verso la radiovisione', sono ben 19 milioni gli italiani che seguono programmi radiofonici in formato video attraverso tv, smartphone o pc; di questi, quasi 11 milioni 'vedono' la radio sullo schermo tv.

Complice anche la pandemia, la visual radio si è sintonizzata sui nuovi stili di vita, offrendo contenuti con qualsiasi dispositivo, dovunque, in ogni momento, per intero o a spezzoni, in diretta e on demand. E non è un fuoco di paglia, dice l'istituto di ricerca: il 52% vorrebbe avere sempre più contenuti radio su device diversi, anche in formato video. Il 50% di chi segue la radiovisione la trova piacevole, il 27,5% coinvolgente, il 24% innovativa.

“La radio è una forma di comunicazione infallibile di per sé: quando esci per strada, chi ti segue in radio discute, puntualizza, ti tratta come una persona di famiglia; chi invece ti vede in tv ti considera inavvicinabile e al massimo chiede una foto”, ride Andrea Delogu, tutti i giorni in diretta quotidiana con Silvia Boschero a 'La versione delle due', programma pomeridiano di Radio2 che ha un palinsesto tutto in diretta visual su RaiPlay.

“Quando la direttrice Paola Marchesini ci ha annunciato questo cambiamento, confesso che ero preoccupata, temevo che non riuscisse il mix tra due linguaggi che tengo sempre be distanti. E invece la radio resta la radio, e le telecamere raccontano quello che succede mentre si va in onda, permettono al pubblico di curiosare nella costruzione del programma. E questo aumenta il livello di empatia, di complicità: è come se la gente lavorasse con noi”.