La Rai: che cos’è e che cosa dovrebbe essere dopo la multa dell’Agcom

L’Agcom ha, a nostro avviso, ragione a ritenere che «la libertà organizzativa ed editoriale della concessionaria deve coniugarsi con una specifica responsabilità sulla qualità e il rigore del servizio pubblico». In parole semplici, la Rai è per legge diversa dagli altri operatori, esercita una funzione pubblica e dunque è soggetta a principi e obblighi differenti. Pluralismo, imparzialità, indipendenza dai poteri politici ed economici non costituiscono limiti alla libertà di impresa ma l’essenza stessa di ogni servizio pubblico che voglia porsi come istituzione credibile e neutrale in un mercato dove sembra da qualche tempo prevalere la polarizzazione dell’informazione.



Dunque, il provvedimento Agcom è certo un atto d’accusa sulla Rai di oggi ma anche una dimostrazione della centralità che un buon servizio pubblico può avere nell’età dei social network. Ancora una volta, la responsabilità è nelle mani del Parlamento, che si è impegnato con la fiducia al Governo ad approvare una «riforma del sistema radiotelevisivo improntata alla tutela dell'indipendenza e del pluralismo». Ottime intenzioni, a cui sinora non si è dato corso. Certo è che senza alcuna revisione del sistema di governance della Rai, la prossima Autorità si ritroverà a dover sanzionare nuovi casi nei quali le fedeltà politiche prevarranno sull'autonomia editoriale. A meno che anche l’Agcom, ormai prossima al rinnovo, sia formata secondo strette logiche di appartenenza partitica, ma questa è un’altra storia.