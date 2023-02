La Rai vara il riassetto a Milano, accordo in arrivo sul Portello

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Dopo 6 anni di tira e molla il trasferimento della Rai di Milano negli edifici della Fondazione Fiera Milano si avvia a trovare una sua definizione. Ai piani alti di Viale Mazzini si punta a stingere i tempi e ad arrivare a un ok finale quest’anno.

Se ne parlerà al Cda del prossimo 15 febbraio. Il turning point è stato però alla riunione del Cda del 25 gennaio. Quella in cui è deflagrato il caso del budget 2023, votato in extremis lunedì 30 evitando una bocciatura che avrebbe significato sfiducia per l’ad Rai Carlo Fuortes. Come riportato dal comunicato dell’azienda però, nel corso di quella seduta si è «proceduto ad aggiornamenti sull’andamento del piano immobiliare, con particolare riferimento al Centro di produzione Rai di Milano». Sul quale, a quanto risulta al Sole 24 Ore, si è imbocata una strada che punta ad arrivare ora in tempi brevi al The End.

Loading...

Trattativa con Fiera Milano

È infatti in corso proprio in questi giorni la trattativa su spazi, costi e modalità fra la Rai e la Fondazione Fiera Milano, proprietaria degli spazi destinati a ospitare l’emittente televisiva regionale. Un accordo che manca della firma finale ma che pare cosa fatta. Durante il Cda del 25, a quanto risulta al Sole 24 Ore, è stato dato mandato all’ad Fuortes, insieme alle sue prime linee impegnate sul piano immobiliare di valutare una possibile opzione nell’area MiCo Nord. Si tratta di un'accelerazione sul dossier con l’idea di arrivare entro la fine del 2023 alla firma finale dell’accordo e ad avviare i lavori per favorire lo spostamento degli uffici - per i quali si partirà materialmente intorno al 2025 con ogni probabilità.

Al momento ci sono due ipotesi in campo: la prima, considerata più interessante, è il trasferimento nei padiglioni 1 e 2 della Fondazione, adiacente al nuovo quartiere di Citylife, nell’area Nord Ovest di Milano. Questa era l’idea prevalente già cinque anni fa, e continua anche adesso ad essere considerata la più valida, visto che qui c’è la possibilità di arrivare a mettere in affitto fino a 40mila metri quadrati, due padiglioni completi su due piani.

La seconda ipotesi, di cui si è parlato appunto nel corso del penultimo Cda Rai, è di usare la vecchia sede della fiera di Milano in via Domodossola a Milano. Queste sono i due scenari più realistici.