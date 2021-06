La range anxiety

L'autonomia è il sale di tutte le elettriche anche se poi in città queste vetture tendono ad essere più efficienti, mentre in autostrada i chilometri percorsi con una carica sono inferiori. Da tenere conto, inoltre che nei prossimi anni peseranno più dei chilometri stimati, la capillarità dell’infrastruttura oltre che la diffusione di colonnine rapide che permetteranno delle soste molto più brevi per guadagnare tanti chilometri in più, rendendo probabilmente superflui pacchi di batteria pesanti e ingombranti oltre che costosi. E tutto ciò andrà a vantaggio dei prezzi di listino delle auto che diventeranno sempre più competitivi, dell’efficienza energetica grazie al minor peso che finirà con incidere sui consumi e in un migliore impatto ambientale delle auto green.

1/17 3/17 Menu