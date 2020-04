La realtà concreta della Pasqua al tempo del virus e delle mascherine

La lezione di Hobbes

Questo è il presupposto su cui si fondano “metus et spes”, la paura e la speranza. La paura dell'uomo, homini lupus, e la speranza per un ordine politico emergente e capace di rimettere i nostri debiti e così di “imbrigliare l'ambizione, l'avarizia, l'ira, e le altre passioni degli uomini”. Nel frontespizio della prima edizione del Leviatano è nascosto in piena luce il segreto di questa speranza. Il corpo del gigante sorge da dietro le colline con nelle mani, a sinistra, il simbolo dell'autorità, il bastone pastorale, e nella destra, quello della forza, la spada, ad indicare il monopolio nell'uso del potere coercitivo. Rivelatrice è la conformazione del corpo del Leviatano. Esso, infatti, è formato dai piccoli corpi dei cittadini, di coloro che con l'autolimitazione della libertà, scelgono di attribuire al gigante autorità e forza.

Questi cittadini sono uno a fianco all'altro, ma nella loro vicinanza sono lontanissimi. Nessuno si tocca per davvero. Nessuno sguardo si incrocia. Tutti sono rivolti verso il gigante e quegli sguardi tutti rivolti verso l'altro non stanno solo a significare consenso, dipendenza e attenzione ai suoi comandi, ma anche distanza, lontananza e indipendenza gli uni dagli altri. Rottura di ogni contatto orizzontale. Il rischio della relazione, la comune uccidibilità, viene sterilizzato – ancora un termine virologico - attraverso una immunizzazione che prevede nuove relazioni interumane, nuove, perché mediate ora, dall'azione e dall'”imperium” del potere costituito.

Non più, dunque, relazioni orizzontali tra pari, ma l'incontro con l'altro avviene per il tramite della legge, in un movimento verticale di salita e discesa verso e dal mediatore. Non più lo stato di natura nel quale si viveva in uno stato di paura, ma la paura dello Stato, il cui compito, ora, non è tanto quello di eliminare il timore, ma, piuttosto, di renderlo certo.

La spada e il pastorale. Era già così, per molti versi, nelle tradizioni monoteiste, dove le relazioni tra pari vengono mediate dal Sacro, dove la fiducia reciproca viene garantita dalla fede nello stesso Dio. Gli infedeli sono, prima di tutto, infatti, coloro che non sono degni di fede, gli inaffidabili, proprio perché posti al di fuori del processo di mediazione garantito dal Dio comune. Sono cosi inaffidabili, gli infedeli, che la loro testimonianza non può essere ritenuta valida in un tribunale. Nella tradizione patristica sono, questi, i seguaci di Caino, il senza nome, prototipo dell'infame, cioè, dell'innominabile. E', dunque, lo sguardo rivolto al comune mediatore, “Deus mortalis” o “immortalis”, secolare o sacrale, che rende possibile una relazione immunizzata dal rischio del contagio. Una relazione-non-relazione.

La lezione del mercato

Un movimento simile, nella sfera economica, lo si osserva con la nascita del mercato. Con le sue prime istituzioni, la lettera di credito e più in generale lo “ius mercatorum”. Quest'ultimo altro non è che il corpus giuridico emerso all'interno della classe di pari per la regolazione delle relazioni di scambio, intrinsecamente esposte al rischio di tradimento e all'opportunismo.