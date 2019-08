La realtà virtuale conquista il mercato dell’arte

«Disco demoiselles», 2019.

Tecnica: C-print, 200x150 cm circa, ed.2+1AP.

Stima: 18.000 $.

Courtesy opera: Lundgren Gallery Palma de Mallorca.

Archivio: jacolby.com

Catalogo ragionato: Non esiste.

In galleria: è rappresentato da Lundgren Gallery di Palma di Mallorca.

Quotazioni: ha registrato due passaggi in asta nel 2011 da Swann Galleries (Usa) e nel 2019 da Phillips (Usa), entrambi invenduti. Da Lundgren Gallery un video in due canali come “Blessed Avenue” costa 30.000 $; un wallpaper in ed.unica costa 15.000 $; una c-print come “disco demoiselles” costa 18.000 $; i neon arrivano a 26.000 $.

Top price: non esiste.

Commento: vive e lavora New York, ha conseguito il BFA dal Maryland Institute College of Arts di Baltimora e il MFA dalla University of Pennsylvania, Philadelphia. I suoi lavori affrontano i temi del lavoro, del consumismo, della sessualità e della fantasia attraverso video installazioni, realtà virtuale e media digitali. Utilizza una serie di software per produrre animazioni dettagliate e film d'azione dal vivo di mondi reali e immaginari popolati dagli avatar di artisti e amici. Queste animazioni fungono da palcoscenico in cui l'artista sintetizza le molteplici discipline che abbracciano la sua pratica: illustrazione, performance, pittura, scultura, fotografia e scrittura. Satterwhite attinge da una vasta gamma di riferimenti, dalla teoria queer al modernismo e al linguaggio dei videogiochi per sfidare le convenzioni dell'arte occidentale attraverso una lente personale e politica. Prende ispirazione dai disegni per prodotti per la casa e cosmetici realizzati da sua madre Patricia Satterwhite. È stato tra gli artisti invitati alla Whitney Biennial del 2014. (S.A.B.)



Jakob Kudsk Steensen

(Danimarca, 1987)

«Re-animated», 2018-19.

Tecnica: video installazione in realtà virtuale, ed. 4.

Stima: 38.000 €.

Courtesy opera: l'artista.

Archivio: Jakobsteensen.com

Catalogo ragionato: non esiste.

In galleria: non è rappresentato da una galleria.

Quotazioni: non ci sono passaggi in asta e non è rappresentato da una galleria. Una sua video installazione con realtà virtuale come “Re-animated” costa 38.000 € in edizione di quattro di cui due sono già vendute. Comprandola si acquista una video installazione completa, l'opera in realtà virtuale con l'equipaggiamento per mostrarla e archiviarla.

Top price: non ci sono passaggi in asta.

Commento: danese, vive e lavora a New York. Nella sua pratica artistica intreccia immaginazione, tecnologia ed ecologia. Le sue opere spaziano dagli ecosistemi immersivi in realtà virtuale alle installazioni in mixed reality che collegano mondi fisici e digitali. I suoi mondi virtuali mistici sono composti da materiali organici del mondo reale digitalizzati. Utilizza scanner 3D, fotogrammetria, dati satellitari del terreno e foto di texture organiche reperite attraverso escursioni e collaborazioni con biologi sul campo e artisti di diverse discipline per trasformare luoghi reali e storie naturali in ecosistemi digitali vibranti. Selezionato per il Future Generation Art Prize 2019, dove ha presentato l'opera RE-ANIMATED (2018-19), è il primo artista della Augmented Architecture Commission della Serpentine Galleries, creata in collaborazione con Google Arts & Culture e Sir David Adjaye, OBE, che debutta a Londra il 12 luglio 2019 (S.A.B.).



Jeremy Couillard

(Livonia, Michigan, Usa, 1980)

«Hotr Home Furnishing», 2019.

Tecnica: HD Video, mp4, 9:05 min, ed.8+4.

Stima: 1.000 $

Courtesy opera: l'artista e Daata Editions.

Archivio: jeremycouillard.com

Catalogo ragionato: non esiste.

In galleria: è rappresentato da Denny Dimin Gallery di New York

Quotazioni: non ha passaggi in asta.

Top price: non ha passaggi in asta.

Commento: vive e lavora a New York. Programmatore autodidatta, realizza dipinti di ispirazione digitale, sculture cinetiche, videogiochi, film e animazioni 3D. Costruisce le sue opere partendo da oggetti vari, spazi e personaggi antropomorfi. Con un background nella pittura (MFA in pittura alla Columbia University), le sue opere sono viaggi senza soluzione di continuità in altre dimensioni piene di creature simili a cartoni animati e frammenti di architettura dei videogiochi. “HOTR Home Furnishing”, opera commissionata da Phillips in collaborazione con Daata Editions, è un mix di animazione 3D, poesia, videogiochi e pubblicità realizzato in UnrealEngine, lo stesso software utilizzato per realizzare il gioco Fortnite. La narrazione si svolge in un futuro distopico in cui cartoni animati alieni sono venuti sulla Terra per salvarci da noi stessi, sbarazzandosi di cose come il petrolio, il denaro e la disuguaglianza di reddito. (M.A.M.)