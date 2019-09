La recessione? Nella manifattura c’è già ed è globale

Germania verso la recessione, ondata di indici negativi

Per chi non l’avesse capito l’economia globale non solo è in rallentamento. Ma è già in recessione. Se si considera la componente manifatturiera. L’indice Pmi globale, che misura le aspettative dei direttori degli acquisti delle aziende manifatturiere, è già sotto quota 50, la soglia che delimita l’espansione dalla contrazione economica. Lato servizi, il Pmi è leggermente al di sopra (51,8 punti).

Ci sono poi alcuni Paesi, come la Germania (quarta economia del pianeta), che sono ancora più indietro. A settembre il Pmi manifatturiero tedesco, reso noto ieri, è sceso a 41,4 punti. Più in basso rispetto ai 43,5 di agosto e alle attese (44). Sotto la soglia che delimita l’espansione della contrazione (50) l’indice Pmi composito, che comprende oltre al settore manifatturiero quello che oggi impatta più sul Pil, ovvero i servizi. A settembre è sceso a 49,1 punti, minimo da sette anni. Gli operatori si aspettavano 51,5 punti. La Bundesbank, la banca centrale tedesca, ha rilevato che «probabilmente l'economia tedesca è entrata in una lieve recessione tecnica negli ultimi tre mesi fino a settembre», anche se, ha aggiunto che «ciò non significa necessariamente la fine dell'espansione economica della nazione».

La fase di rallentamento interessa tutta l’Eurozona. Ieri, il governatore della Bce Mario Draghi, ha riferimento al Parlamento europeo: «Dalla mia ultima audizione davanti a questa commissione lo slancio della zona euro è rallentato significativamente, più di quanto avevamo anticipato. Il Pil è ora previsto a 1,1% nel 2019, meno 0,6 punti dalle proiezioni di dicembre, e 1,2% nel 2020, meno 0,5 punti da dicembre». Debolezza del commercio internazionale, incertezza legata al protezionismo sono i fattori principali, secondo Draghi.

Questo spiega come mai ieri l’euro è sceso sotto quota 1,10 dollari e le Borse europee abbiano perso in media oltre un punto percentuale.

Il settore manifatturiero è in contrazione in quasi tutte le prime economie del mondo. I dati di settembre indicano che nell’Eurozona l’indice è sceso a 45,6 punti. I dati di agosto indicano un quadro ugualmente negativo: in Giappone 49,3, in Italia 48,7. La Cina è al limite (50,4).