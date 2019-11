La Regina dice stop alle pellicce: dal 2019 le indosserà solo finte Da Elisabetta II un segnale importante in appoggio del movimento fur free. Che non solo sta conquistando le case di moda più blasonate, ma in California dal 1°gennaio 2023 sarà una legge di Marta Casadei

(Reuters)

3' di lettura

Capispalla in visone, alte uniformi bordate d’ermellino, colbacchi in volpe: la storia d’amore tra la Regina Elisabetta e le pellicce non si conclude definitivamente, ma prende una strada cruelty free. La sovrana britannica, infatti, ha stabilito che, a partire da quest’anno, tutte le nuove pellicce che entreranno a far parte del suo guardaroba dovranno essere finte. A raccontarlo è Angela Kelly - a capo dello staff dei consulenti e, ormai, confidente personale di Sua Maestà - nel libro appena uscito “The other side of the coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe”, nel quale racconta lo stile della Regina attraverso una serie di aneddoti.

La Regina Elisabetta e le pellicce: ci eravamo tanto amati Photogallery12 foto Visualizza

La notizia, confermata da fonti interne a Palazzo, è finita sulle prime pagine dei quotidiani britannici. Si tratta, infatti, di una presa di posizione importante da parte di un personaggio che, pur sicuramente amando gli animali (lo dimostra il suo storico legame con gli ormai famosi corgi), non ha mai rinnegato la presenza, tra le attività di famiglia, della caccia.

Anche se, proprio lo scorso agosto, per la prima volta la famiglia reale ha cancellato l’annuale caccia ai galli cedroni che si tiene, per tradizione, nel castello di Balmoral, dimora preferita da Queen Elizabeth che lì trascorre almeno due mesi per le vacanze estive.

Se le motivazioni ufficiali oscillano tra la scarsità di esemplari e l’invasione di insetti, alcuni rumor parlano, invece, di una strategia “diplomatica” per non spaccare la famiglia, considerate le convinzioni animaliste di Meghan Markle, “discussa” new entry nella famiglia reale.

La neo duchessa del Sussex, del resto, arriva dalla California, stato nel quale dal 1° gennaio 2023 sarà illegale produrre, donare o vendere nuovi prodotti realizzati con pelliccia animale. La legge, firmata dal governatore Gavin Newson lo scorso 13 ottobre, fa del “Sun state” il primo dei 50 Stati a bandire la pelliccia (ad eccezione di quella di pecora e capra, ed esclusa quella già prodotta, quindi i pezzi vintage, per esempio, continueranno ad avere mercato) con multe che partono da 500 dollari. Il movimento, del resto, è partito proprio da Los Angeles: la prima città a mettere al bando il commercio delle pellicce è stata West Hollywood il 21 settembre del 2013.