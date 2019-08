La reginetta in California è la Bugatti Centoventi

La sfida imposta al team di design del brand diretto da Achim Anscheidt era quella di citare le forme squadrate e nette della “storica” EB110SS contestualizzandole sulle proporzioni e sulle base delle dimensioni della Chiron. Per questo motivo ritroviamo l'elemento laterale con fori circolari e si è persa la grande “C” tondeggiante della fiancata originale, mentre in coda è stato inserito un gruppo ottico Led a sviluppo orizzontale ed è stato ridisegnato totalmente l'estrattore abbinato all'alettone fisso, sistemando inoltre quattro terminali di scarico in due sezioni verticali. Il frontale riprende, invece, il tema della mascherina a ferro di cavallo ridotta a dimensioni molto piccole, mentre i gruppi ottici, estremamente sottili, sono del tutto inediti. Tutte queste scelte stilistiche hanno imposto un ripensamento generale non solo dei flussi di raffreddamento, ma che dell'aerodinamica dell'auto.