«La Regione convochi un tavolo la crisi si vince insieme»

Ogni giorno ha davanti imprese che lottano per agganciare la ripresa, assicurarsi le forniture, attenuare l’impatto dei costi dei trasporti e dell’energia schizzati alle stelle. Ma adesso Maurizio Bigazzi, imprenditore del settore alimentare alla guida di Confindustria Toscana (e di Confindustria Firenze), è consapevole che questo dinamismo potrebbe non bastare: in questa fase così complicata, è fondamentale che le imprese toscane possano operare in un ambiente più favorevole allo sviluppo. Un ambiente fatto di infrastrutture moderne, fondi europei a sostegno dei progetti aziendali, formazione adeguata, fonti energetiche diversificate, procedure autorizzative semplificate, impianti per smaltire i rifiuti industriali. È un elenco che chiama in causa la Regione e lo Stato, e che critica pesantemente i “campanili” e le proteste di Comuni e comitati del ’no’ contro navi rigassificatrici, piste aeroportuali, centrali geotermiche, pale eoliche e autostrade.

Presidente Bigazzi, come sta la Toscana?

Abbiamo situazioni in chiaroscuro. L’industria manifatturiera era ripartita con grande slancio dopo la pandemia, ma ora l’aumento dei costi di materie prime, energia e logistica ha messo in difficoltà le aziende, che non riescono a trasferire questo ’tsunami’ sui listini.

Quindi la pressione sarà sui margini aziendali?

Inevitabilmente. Oggi ci sono aziende che avrebbero convenienza a interrompere la produzione e continuano a lavorare solo per senso di responsabilità e altre, come cartiere e vetrerie particolarmente colpite dall’esplosione dei costi energetici, che nei mesi scorsi hanno sospeso l’attività per alcuni periodi.