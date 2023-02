La Repubblica di Moldova, snodo cruciale del conflitto russo-ucraino

Anche Volodymyr Zelensky è tornato a parlare di un piano russo per destabilizzare Chisinau, una tesi contestata dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo il quale «non esiste alcun piano». Dal canto suo il Dipartimento di Stato americano, attraverso il portavoce Vedant Patel, ha fatto sapere che «gli Usa non hanno, al momento, alcuna indicazione di minacce militari dirette alla Romania o alla Moldova»

Torna alla mente la profezia recente di Sergei Lavrov, ministro degli esteri russo, per il quale la Moldova “potrebbe diventare la prossima Ucraina”. Ostile, scorretta e offensiva per i cittadini moldavi, così l’aveva definita il collega moldavo Nicu Popescu, evidenziando che «la Russia mantiene il regime separatista della Transnistria e che la risoluzione pacifica di questo problema è uno dei principali obiettivi delle autorità di Chisinau, pienamente impegnate nel processo di integrazione europea». E aveva aggiunto: «Rifiutiamo categoricamente questo tono nelle relazioni interstatali tra Moldova e Federazione Russa. È assolutamente chiaro cosa vuole la popolazione moldava: un Paese europeo prospero, dove la corruzione venga eliminata e l’adesione all’Ue. I cittadini vogliono preservare la pace sul loro territorio. Democrazia e pace uniscono tutti i cittadini, anche quelli che non hanno votato per la presidente Maia Sandu».



Crocevia del commercio

Nei fatti, la Moldova continua a subire l’impatto della sua scomoda posizione geopolitica. Ma ha compreso quanto possa essere utile avvicinarsi sempre di più all’Unione europea.

Chi scrive la avuto occasione di visitare il Paese quando circa quindici anni fa si stava aprendo all commercio e agli scambi specie quelli dell’Asia.

Non solo clandestini fatti passare nottetempo insieme alle armi e al contrabbando, ma anche una rivoluzione commerciale grazie a una nuova postazione costruita da Shan Lian International group, società cinese specializzata nella costruzione di centri commerciali, con interessi in Cina, Australia e Romania, che ha investito 20 milioni di euro per la creazione del primo mall della Repubblica di Moldova.