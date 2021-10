La repubblica dei social e il futuro sindaco di Roma: ecco l’esperimento di lobbying su Instagram

E quindi le dirette Instagram diventano come dei comizi di piazza, dove i cittadini non sono spettatori, ma parte attiva e partecipativa del dialogo online.I social diventano uno strumento di condivisione, in grado di mediare tra i cittadini e chiunque stia dall'altra parte, che siano istituzioni o aziende.



Che le aziende, le multinazionali, usino i social come strumento di comunicazione diretta con il proprio target non è una novità, ma gli utenti oggi sono più navigati e vogliono poter partecipare, rispondere.



Le persone, gli utenti (che poi forse diventeranno clienti) credono davvero che i loro commenti, le loro recensioni e i loro like possano influenzare la reazione e l'atteggiamento di un brand nei confronti di un qualsiasi tema d'interessepubblico oppure che possano convincere le aziende a produrre un prodotto rispetto a un altro.



E hanno ragione.



Le aziende che non si allineano con le opinioni dei clienti, che non sposano mai una causa, le aziende che non si mostrano trasparenti, ma soprattutto dialoganti e ricettive, non riusciranno mai a creare delle relazioni online con gli utenti. La parola chiave è relazione, non più comunicazione. La comunicazione è morta.