La resa di Svetlana Tikhanovskaya «Non sono forte come credevo»

La comunità internazionale inizia a far sentire la propria voce, nella convinzione sempre più condivisa che il voto di domenica scorsa, come tutti quelli che l’hanno preceduto in Bielorussia da quando è al potere Lukashenko, dal 1994, non è stato né libero né corretto. Lo ha detto Mike Pompeo, che pure nel febbraio scorso era stato il primo segretario di Stato americano a far visita a Minsk dal 1994; mentre la Commissione europea - che nel 2016 aveva tolto le sanzioni contro l’«ultimo dittatore d’Europa» per incoraggiarne l’allontanamento da Mosca - ha messo sotto esame il rapporto con la Bielorussia «a causa degli incresciosi eventi legati alle elezioni presidenziali di domenica». Josep Borrell, alto rappresentante per la politica estera Ue, parla di «inaccettabile violenza di Stato contro manifestanti pacifici». Gli arresti, scrive Borrell su Twitter, «devono finire. I bielorussi hanno diritto alla democrazia e a elezioni libere ed eque. Seguiamo da vicino gli sviluppi e lavoriamo su una risposta Ue e una dichiarazione dei ministri degli Esteri dei 27».

La spallata al regime

Il giorno prima di lasciare la Bielorussia, Tikhanovskaya aveva rivolto alle autorità l’invito a trovare una soluzione condivisa per realizzare un trasferimento pacifico del potere. Come ripeteva nei comizi, il suo programma era restare alla presidenza il tempo necessario a organizzare nuove elezioni libere per Parlamento e presidenza, insieme ai prigionieri politici che avrebbe fatto liberare. Dopo aver unito le forze con Maria Kolesnikova e Viktoria Tsepkalo, moglie di un altro aspirante candidato alla presidenza poi fuggito a Mosca, Tikhanovskaya intendeva porsi come l’ariete che avrebbe dato una spallata al regime. Poi si sarebbe fatta da parte.

Secondo Jörg Forbrig, responsabile per l’Europa centro-orientale al German Marshall Fund, la rivolta contro Lukashenko non si fermerà con l’uscita di scena di Svetlana. «Il governo - spiega Forbrig in un’intervista all’agenzia Bloomberg - spera di allentare la presssione, togliendo di mezzo una figura di opposizione così simbolica. Ma non sarà così, perché le proteste non sono guidate o organizzate» da Svetlana Tikhanovskaya.