La resilienza degli imprenditori per combattere le incertezze

Il Green New Deal, inteso come cambiamento radicale della nostra società, non può limitarsi a un insieme di azioni isolate, di per sé tutte corrette, ma inefficaci se non inserite in una visione sistemica, che comprenda il mercato del lavoro, la formazione di nuove competenze e un indirizzamento della politica industriale.

Anche se caratterizzata da una profonda incertezza, tuttavia, la situazione non è tragica né pessimistica. The European House – Ambrosetti redige trimestralmente uno strumento economico e statistico per misurare il sentiment della business community italiana, basato su una survey ad hoc che somministriamo a oltre 350 imprenditori, amministratori delegati delle più rilevanti società italiane e multinazionali operanti in Italia. La rilevazione del quarto trimestre 2019 conferma il moderato ottimismo già espresso a settembre, con un valore che si attesta a +17,3 su una scala che va da -100, completo pessimismo, a +100, massimo ottimismo.

Risulta in calo l’ottimismo sulla situazione a 6 mesi, che si riduce da 17,1 punti a 11,7. Tuttavia, l’indicatore si mantiene ancora su livelli positivi: le stime di crescita del 2020 (+0,4% secondo la Commissione europea, +0,5% secondo il Fondo monetario internazionale), per quanto ci posizionino per il terzo anno consecutivo all’ultimo posto in Europa per crescita attesa, sono migliori di quanto vissuto nel 2019, anno chiuso con una crescita praticamente nulla.

Il nostro indicatore ha dimostrato nel tempo capacità previsionale e affidabilità statistica: la forbice di errore della stima del tasso trimestrale di crescita tendenziale a 6 mesi è pari a 0,1 punti percentuali. Secondo le nostre stime, il secondo trimestre 2020 potrebbe portare una leggera crescita tendenziale, pari a 0,2%.

I dati occupazionali mostrano invece un chiaroscuro. L’indicatore di sentiment passa sì da un asfittico 2,6 a un 13,5, ma resta inferiore alla fiducia registrata in tutti gli altri ambiti e rimane, occorre dirlo, a un livello assoluto particolarmente basso: 13,5 su 100 è poco. Questo chiaroscuro si osserva anche a livello macroeconomico: i dati mostrano come il tasso di occupazione sia in costante crescita (addirittura ai massimi storici dal 1977), ma anche che a questo non si accompagna un aumento delle ore lavorate. Il mercato del lavoro si sta sempre più frammentando, ricorrendo a forme di part time più o meno involontario e a posizioni che incidono solo marginalmente su incrementi di produttività e valore aggiunto, vulnus strutturali dell’economia italiana che, da decenni, non riusciamo ad affrontare.