La resistenza Ucraina in mostra a Milano

Entra nelle loro vite, ricalca il loro punto di vista e solo dopo è pronta a ritrarle.Nelle immagini di Arianna anche i palazzi, i luoghi inanimati vivono come le sue donne, riesce a recuperare e fermare il loro ruolo, attivo di protezione e distruzione, rifugio, custode e ricordo e cornice di storie umane. Allo stesso modo la tenerezza dello sguardo impone una domanda sullo sguardo femminile verso le vicende umane, la pietas e l'orgoglio che convivono nelle protagoniste degli scatti.

Mikhail Palinchak

Lo sguardo più duro e disincantato di Mikhail Palinchak, ucraino, non stupisce. I bambini con i mitra di legno in mano mentre giocano alla guerra, la donna che spinge la bicicletta in discesa su un ponte saltato, la vita e il gioco non si fermano. “Non ho mai pensato di diventare un fotografo di guerra e preferisco fotografare la tranquilla vita quotidiana del mio Paese facendo street photography”, ha raccontato “ma quando la guerra è arrivata nel mio Paese, nella mia città natale e persino nelle strade dove vivo come cittadino e come fotografo, non ho avuto altra scelta che documentare ciò che stava accadendo intorno a me”.

La mostra è frutto della collaborazione del Consolato Generale degli Stati Uniti d’America con la città di Milano e all'assessorato alla Cultura. L’esposizione si sposterà dopo il 12 Marzo in Vaticano per chiudere a Napoli.

Ucraina, Storie di resistenza, Milano, Palazzo Moriggia, Museo del Risorgimento, fino al 12 marzo